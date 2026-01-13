政府总理范明政：力争至2045年完成全部受炸弹污染土地的清理工作

1月13日下午，越南政府总理、越南战后炸弹地雷及化学毒剂处理国家指导委员会（简称指导委员会）主任范明政主持召开会议，总结2010-2025年阶段处理战后遗留炸弹地雷后果国家行动计划（504号计划）执行情况，并部署下一阶段的方向与任务。

范明政在作会上发表总结讲话时强调，越南刚庆祝民族独立80周年，但经历了超过40年的战争和30年的围堵禁运，造成了沉重而长远的后果。然而，本着搁置过去、尊重差异、发掘共同点、面向未来的精神，越南已成为国际关系的典范，展现了越南民族崇高的人文精神和深厚的人道主义情怀。

范明政指出，战争虽已远去，但其后果依然十分严重，特别是对于烈士家属、革命有功人员、伤残军人以及橙剂受害者等。其中，战后遗留的炸弹地雷已夺去了超过4万名无辜者的生命，导致逾6万人受伤，数千家庭陷入困境，生活环境与自然遭到破坏，给经济社会发展造成巨大阻碍。

回顾504号计划实施15年来的成果，范明政指出，越南已成为国际社会合作处理战争后果的典范。扫雷工作的国际合作传递了越南珍视和平价值的信息。



范明政总理同意下一阶段计划的核心内容；要求力争成功实现基本完成至2045年（即国家成立100周年目标达成之年）清除全部受炸弹污染土地（至0.5米深度）的目标。

范明政要求，继续确定战后炸弹处理工作是一项深刻的人道主义、人文主义任务，具有重要性和紧迫性，是从中央到地方、机关、单位、组织以及社会各阶层人民的共同责任，其中军队力量是核心骨干，目标是保护人民的生命、健康和安全，净化环境，为战后受炸弹和化学毒素影响的地区创造可持续发展的经济社会条件。



范明政呼吁各国和国际组织在扫雷和处理战争后果方面与越南合作、提供支持与分享，同时要求加强研究与科技成果应用相结合，推进数字化转型；提高国产化率，逐步掌握扫雷技术；大力推进、鼓励研究和生产达到国际标准的扫雷设备；加强宣传教育活动，提高防范炸弹爆炸事故的意识；全面关心和支持炸弹地雷受害者等。



范明政强调，越南将继续积极、主动地开展战后炸弹处理工作。越南是国际社会可信赖的朋友、伙伴，是积极负责的一员；希望国际社会共同承担责任，增进信任，携手处理战争后果，同时维护和平，加强友好合作关系，共同发展，为全体越南人民乃至世界各民族带来安全与幸福。



值此会议之际，政府总理范明政向在2010-2025年阶段504号计划实施中取得优异成绩的集体和个人颁发了政府总理奖状。