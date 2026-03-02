焦点新闻
政府总理范明政视察中部地区高速公路并检查“光中战役”实施成果
在访问中部地区的工作行程中，政府总理范明政于3月1日视察了各高速公路项目，并走访了在"光中战役"框架下的安置区。
抓紧将高平至金瓯全线高速公路投入运营
范明政总理及工作代表团乘车视察了从广义省至庆和省的各高速公路子项目，并看望慰问了施工人员。这些项目属于北南高速公路东线项目，途经广义、嘉莱、得乐、庆和四省。
各项目总长351.1公里，总投资70.2万亿越盾；其中，云峰—芽庄段全长逾83公里已于2025年4月19日全部完工并投入运营。剩余近268公里中，广义—怀仁段起点至瞿蒙（Cù Mông）隧道南段的主线已完成逾214公里；正在完善相关手续，力争于2026年3月10日前将各项目投入运营使用，剩余53.7公里将于2026年3月内完成。
视察完广义至庆和全线高速公路后，范明政表扬并高度评价相关主体在部署广义、嘉莱、得乐、庆和四省高速公路项目中的表现，特别是工地上的施工力量和各地克服自然灾害、天气、施工条件困难，排除原材料困难，推动项目实施；尤其感谢当地民众让出土地，支持项目实施。
范明政强调，尽早完成中部各高速公路项目，将有助于实现高平至金瓯全线北南高速公路完工并投入运营的目标。
范明政要求各地彻底解决征地拆迁遗留问题；同时要关心项目沿线民众的物质和精神生活，让民众拥有比原址更好的新住所、新生计和新的生产经营方式；宣传、动员民众共同参与监督、保护交通基础设施工程。
范明政强调，投资这些高速公路要本着“三个有利于”精神：有利于国家、有利于人民、有利于企业，最大限度挖掘国家新发展空间。
中部地区灾后重建生机勃勃
在访问中部地区期间，政府总理范明政视察了克服自然灾害后果情况，特别是检查为2025年底因自然灾害、暴雨洪水房屋受损家庭快速重建、修缮住房的"光中战役"实施成果。
范明政和工作代表团走访了得乐省东部绥安南乡广德安置区——这是为因2025年底暴雨洪水失去房屋的36户家庭新建的安置区，是在快速重建、修缮中部地区因近期自然灾害、暴雨洪水房屋受损家庭的“光中战役”框架下紧急建设的。
高兴地看到民众已在新居稳定下来，范明政要求地方将广德安置区建成模范居民区。各相关方投资建设完整、同步的基础设施，包括交通道路、水电、手机信号、互联网、社区活动中心、社区活动区、托儿所等，让民众平等享有医疗、教育；种植绿树，营造绿色、清洁、美丽环境；为民众创造就业和生计，让民众稳定生活。
刚在广德安置区获得安置的范凤表示，多亏“光中战役”，乡亲们得以“安居乐业”，从而继续建设平等、进步、幸福的生活。乡亲们非常高兴，感谢党、国家，特别是范明政总理亲临安置区看望、慰问。