Báo Ảnh Việt Nam

经济

政府党委2025年工作总结暨2026年工作部署会议在河内开幕

1月11日，越共中央政治局委员、政府党委书记、政府总理范明政主持召开政府党委2025年工作总结暨2026年工作部署会议。

范明政在致会议开幕辞时表示，2025年是2021—2025年任期的最后一年，也是对政府党委具有特殊意义的一年。2025年，政府党委正式成立并投入运行。成立政府党委是中央一项重大主张，是党对政府的领导方式的重要创新，有助于加强党对政府的全面、直接领导，确保政治任务的统一性和协调性，满足新阶段更高要求。

越共中央政治局委员、政府党委书记、政府总理范明政在会议上发表讲话。图自越通社

范明政表示，本次会议全面总结党的建设工作与各机关、单位履行政治任务情况。在总结成果和实践经验的基础上，会议需客观评估所取得的成绩与存在的不足，深入分析主观和客观原因，总结领导、指导和运行中的经验教训。同时，明确2026年（新任期第一年）的主要工作方向和任务，加速突破、全面冲刺，坚决完成党的十四大确定的各项目标，其中包括两个“百年奋斗目标”。

会议报告指出，2025年地区和世界形势不断发生深刻复杂变化，国内经济虽面临机遇和有利条件，但困难和挑战更多。在党中央、中央政治局、中央书记处和总书记的领导指导下，政府党委以高度决心、巨大努力，同时领导和组织实施多项重要、紧迫、前所未有的任务，在各领域取得了全面成果。

会议现场。图自越通社

在党政建设方面，政府党委制定并实施了多项十四大宣传计划，大力推进学习和践行胡志明思想、道德和工作作风运动，加强维护党的思想基础，坚决反驳错误言论和敌对观点。组织和干部工作持续加强，政治体系机构改革和精简工作有力推进，朝着精简、高效、有力、有效方向发展。

政府党委按规定接纳并完善所属基层党组织结构，完成部分集团、总公司和国有商业银行党委转交工作。党的检查、监督和纪律工作不断加强；反消极腐败浪费工作持续推进；群众工作和对政治—社会组织的领导工作得到重视。

在履行政治任务方面，政府党委领导各部委和地方转变思维，从“管理”向“引领发展”转变，从行政思维向服务型思维转变，有力、有效实施各项重点任务。

2025年，经济社会发展完成并超额完成全部15项主要指标，国内生产总值（GDP）增长率达8.02%，经济规模约5140亿美元，位居世界第32位；人均收入约5026美元。

与此同时，体制机制和法律建设取得突破，向国会提交的法律和决议草案数量创历史新高；战略性基础设施建设持续加快；文化、社会、教育和医疗卫生领域得到重视，人民物质和精神生活水平不断提高；国防安全形势保持稳固；对外工作积极、务实开展，越南的国际地位、作用和声誉持续提升等。（完）
 

报道/越通社 越南画报

更多>>

第79号决议：国有经济引领绿色增长

第79号决议：国有经济引领绿色增长

第79号决议是一份清晰的“行动宣言”，不仅重申了国有经济在宏观经济大局中的主导作用，更提出了更高要求：成为引领新发展模式的力量，其中 “绿色与可持续发展”是贯穿该决议的主线。
更多

Top