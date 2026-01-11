政府党委2025年工作总结暨2026年工作部署会议在河内开幕

1月11日，越共中央政治局委员、政府党委书记、政府总理范明政主持召开政府党委2025年工作总结暨2026年工作部署会议。

范明政在致会议开幕辞时表示，2025年是2021—2025年任期的最后一年，也是对政府党委具有特殊意义的一年。2025年，政府党委正式成立并投入运行。成立政府党委是中央一项重大主张，是党对政府的领导方式的重要创新，有助于加强党对政府的全面、直接领导，确保政治任务的统一性和协调性，满足新阶段更高要求。



范明政表示，本次会议全面总结党的建设工作与各机关、单位履行政治任务情况。在总结成果和实践经验的基础上，会议需客观评估所取得的成绩与存在的不足，深入分析主观和客观原因，总结领导、指导和运行中的经验教训。同时，明确2026年（新任期第一年）的主要工作方向和任务，加速突破、全面冲刺，坚决完成党的十四大确定的各项目标，其中包括两个“百年奋斗目标”。



会议报告指出，2025年地区和世界形势不断发生深刻复杂变化，国内经济虽面临机遇和有利条件，但困难和挑战更多。在党中央、中央政治局、中央书记处和总书记的领导指导下，政府党委以高度决心、巨大努力，同时领导和组织实施多项重要、紧迫、前所未有的任务，在各领域取得了全面成果。