提升越南的国际威望、地位和影响力

以人为中心，以文化、知识、创新为基础



2026年1月27日，越南政府总理签发了第173号决定，批准《2026-2030年及至2045年愿景向世界推广越南形象战略》。该战略确定这是直接服务于国家发展的软性工具，与长期目标相结合。



越南文化体育与旅游部基层信息与对外信息局副局长阮文术表示，信息传播工作需以专业、现代、符合国际标准的方式开展，以传播效果和认知度为衡量标准。内容必须准确、有创意，将传统媒体与数字媒体和谐结合，利用技术、大数据和人工智能等。



该战略强调发挥整个政治体系的综合力量，确保各部委、地方、企业和人民之间的协调配合。同时，以人为中心，将文化、知识、创新和国际责任视为构建现代、富有特色、可信赖的越南形象的基础。



越南乡村再熟悉不过的情景在舞台上呈现，成为创作的重要元素。图自越通社