推进“喔㕭文化博物馆”活动数字化 以吸引游客的眼球

安江省正大力推进文化与博物馆领域的数字化转型进程，帮助民众和游客更便捷地接触文物和资料。安江省喔㕭文化遗迹管理委员会也迅速制定计划，采取多项举措，对喔㕭文化陈列馆以及喔㕭—波栖考古遗迹区的重点遗址实施全面数字化转型。

提升游客体验

自2016年以来，喔㕭文化陈列馆是保存和展示喔㕭文化（公元1—7世纪）数千件珍贵文物的重要场所，其中包括4件国家级宝物。喔㕭文化是扶南王国的物质文化。扶南是东南亚早期国家之一，从公元初几个世纪起就对本地区乃至亚洲产生了广泛影响。喔㕭文化源于本土，形成于越南中部和南部地区的前喔㕭文化基础之上，具有极其重要的历史和考古价值。

安江省喔㕭文化遗迹管理委员会业务与博物馆处副处长范文松表示，喔㕭—波栖考古遗迹区位于喔㕭乡，规划保护总面积约433.1公顷。

现存遗迹和遗物证明了公元1—7世纪东南亚最为强盛的古代王朝——扶南王国的存在。

目前，喔㕭文化陈列馆展出3350余件原始文物，展示了古代扶南居民丰富而独特的文化与信仰精华。该陈列馆已通过二维码对大部分文物实现数字化。游客扫码时即可清晰查看文物图像，收听关于文物价值的专业讲解。这一数字化举措既满足了参观、学习需求，也服务于资料检索和学术研究工作。

除越南语的资料和讲解外，该陈列馆还制作了英文、日文、韩文等多语种内容，并持续开发其他语言，以更好地服务国内外游客。

来自日本的游客下田一良（Ichira Shimoda）表示，他非常喜欢此次安江之行中参观喔㕭文化陈列馆。这里展示喔㕭文化的悠久历史，文物陈列生动并独具特色，数字化服务给他带来了有趣的体验。他认为，未来将有更多日本及其他国家的游客前来参观并了解这一文化遗产。

另外，安江省喔㕭文化遗迹管理委员会还在喔㕭—波栖国家级特殊遗迹区的7个重点遗址应用3D、VR 360°虚拟现实等技术，为游客提供沉浸式体验，使其能够进行“虚拟参观”，与高精度3D文物互动，从多角度（360度）探索遗址空间，并获取多语种信息，有助于有效保护遗产，提升宣传效果，节约成本并增强体验式教育功能。

游客扫码时即可清晰查看文物图像，收听关于文物的讲解。图自越通社

逐步打造智慧互动博物馆

安江省喔㕭文化遗迹管理委员会副主任阮春鹏表示，在推进波栖考古遗迹区成为世界遗产的进程中，该单位正加快于2026年完成喔㕭文化陈列馆及重点遗址的全面数字化转型，吸引更多游客。其目标在于帮助游客更深入理解喔㕭文化遗产价值，并使该遗产成为文化交流的桥梁，向更多国内外游客传播遗产价值。

该单位将在喔㕭文化遗迹管理委员会、陈列馆及博物馆的各项活动中应用技术并实现数字化转型，不断提升吸引力并吸引游客前来参观。

范文松表示，近年来，该单位已通过应用技术来逐步打造智慧互动博物馆，为游客带来独特而生动的互动体验。

喔㕭—波栖考古遗迹区是喔㕭文明的重要遗存，2012年，其被越南政府总理列为国家级特殊遗迹名录。（完）