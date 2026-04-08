推动越南文化更好走向世界 进一步增强国家软实力

在日益融入国际社会的背景下，文化不仅是社会的精神基础，还逐渐成为融入国际社会进程中的重要资源，有助于增强国家软实力。越共中央政治局第80-NQ/TW号决议确立了文化发展的战略愿景，其中强调将积极主动推进文化领域的国际融合作为一项重点且持续的任务，从而逐步将越南文化艺术推向世界。

艺术家黎友孝的《蚕》展览会将在第61届威尼斯双年展上亮相，成为以当代艺术语言将越南文化推向世界的重要里程碑。越南首次在这一全球最具声望的艺术盛事之一上设立国家展位。



在意大利威尼斯的展览空间中，装置作品《蚕》以多层次的艺术结构呈现，将越南的传统、信仰与当代生活交织融合，以一种崭新的造型语言加以再现，但仍深具文化根基。蚕的生长、吐丝、结茧与重生的生命周期被艺术家作为隐喻，用来表达人类与民族文化的发展历程：默默积累、持续奉献，并不断自我更新。



越南参与第61届威尼斯双年展的意义已超越纯粹的艺术范畴。这体现出一种主动融入的姿态，以及在国际艺术空间中展现文化特色的愿望，同时也推广一个开放、具有深厚文化底蕴、愿意与世界艺术展开对话的越南形象。



2026年3月初，越南杂技联合会代表团参加了在西班牙赫罗纳市举行的2026年"金象"国际马戏节，并在国际舞台上留下了深刻印记，所有三个参赛节目全部荣获奖项。

可以说，从在意大利举办的美术展，到越南杂技艺术在欧洲斩获的各类奖项，都表明越南文化艺术正经历着强劲的转型，并逐步在国际舞台上确立自身地位。这些艺术事项不仅有助于推广越南的国家形象和人民风貌，还展现出越南文化在新时代的创造力、融合能力以及广泛的传播力。



据越南文化体育与旅游部表演艺术局局长春北表示，越南艺术家所取得的成就，正是越南投资和融入国际社会所取得成效的有力证明。这一精神也契合越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议。



该决议明确指出，拓展文化领域的国际融合范围将有助于提升国家的综合实力、地位、声誉以及软实力。决议同时强调，其核心目标和重要任务之一是积极主动推进文化领域的国际融合，在弘扬越南文化价值的同时，吸收人类文化精髓，从而进一步增强国家软实力等。（完）