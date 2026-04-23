推动口岸经济发展 成为边境省份重要增长动力之一

深入贯彻党的主张，紧跟政府指导和省委方向，近年来，高平省主动、同步实施多项措施，推动口岸经济发展。



2025年，在世界和地区形势复杂多变、国际贸易面临诸多挑战的背景下，高平省口岸经济仍取得积极成果，持续保持增长势头，为全省经济社会发展作出重要贡献。全省各口岸进出口总额达16.35亿美元，同比增长84%，完成省下达计划的181%；进出口活动带来的财政收入达2.257万亿越盾，同比增长144%，完成计划的327%，进一步凸显口岸经济在地方财政收入结构中的重要作用。



上述成果充分体现了高平省委和政府在有效挖掘边境潜力与优势方面的政治决心。基于此，迈入新发展阶段，高平省委明确将口岸经济打造为引领增长的重要动力。省委于2025年11月28日发布了关于2025—2030年阶段高平省口岸经济发展的第04-CT/TU号行动计划，其中一项重点举措是建设数字口岸平台，旨在实现进出口车辆与货物管理流程自动化，减少对人工处理的依赖，同时推动各职能部门之间的数据互联互通。该平台已制定明确实施路线，并将于2026年6月1日在全省范围内正式投入运行。随着清晰的路线图和各部门协同推进，数字口岸平台有望在高平省口岸管理与运营方面带来重要转变。

拥有约182公里边境线的老街省，提出将口岸经济区建设成为全省经济增长极。其中重点推进智慧口岸模式，将其视为提升管理效率、降低物流成本和增强通关能力的突破性举措。老街国际口岸金城公路桥和板王通道智慧口岸建设方案，旨在依托先进技术和自动化运输工具，实现管理、检查与监管现代化，从而提升通关能力、降低物流成本，营造更加便利的进出口环境。到2030年，进出口总额力争达到约90亿美元，两条通道的货物运输能力提升至原来的两倍，物流成本降低20%至30%。