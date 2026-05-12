控制权力 从根源上遏制腐败

如今，迈入新阶段，要实现快速且可持续的发展，必须采取新的思路，不仅要严惩违规行为，更要从源头上加强预防，同时保护好敢想敢干的干部，为国家的发屃事业释放更多资源。

随着“无禁区、无例外”斗争的深入推进，越南在反腐败、反浪费、反消极方面取得了实质性成效，既增强了民众的信任，也强化了纪律规矩。如今，迈入新阶段，要实现快速且可持续的发展，必须采取新的思路，不仅要严惩违规行为，更要从源头上加强预防，同时保护好敢想敢干的干部，为国家的发屃事业释放更多资源。



回顾越共十届三中全会决议落实20年来的历程，越南在反腐败、反浪费、反消极方面的认识和行动都取得了显著进展。尽管在初期阶段，查实腐败行为、认定牟利动机以及追缴涉案资产等方面面临不少困难，但侦查、调查、起诉和审判等各个环节已逐步走向系统化、协调化和高效化。特别是在土地、金融、银行、证券、医疗、教育等敏感领域，一大批重大案件，尤其是性质严重、情节复杂的案件，均得到了严肃查处，充分彰显了“无禁区、无例外”的原则。



党的纪律建设持续加强。日前，党首次颁布了五项重要规定，旨在从源头上加强对权力的监督与约束，深入推进反腐败、反浪费和反消极工作。这五项规定聚焦五大重点领域，包括：干部工作；党的检查、监督及纪律执行；侦查、起诉、审判与判决执行；立法工作；以及公共财政与资产的管理和使用。



这些不仅是个别规定，而且构成了日益严格的“屏障”体系，从早从远反腐败、反消极，有助于保护政治稳定，促进经济社会发展，增强人民的信心。



另外，处理方式转向“严明且具人文关怀”，鼓励违规者主动上缴非法所得，提高资产追回效率，减少国家损失。



另一个显著变化是，省级指导委员会的成立在整个体系内形成了协同联动效应。实践表明，凡是党委和领导干部敢于担当、果断决策、率先垂范的地方，都会出现明显改观，并取得积极、务实的成效。与此同时，对逃往境外的犯罪嫌疑人实行缺席审判，这一政策清楚彰显了坚决防止犯罪分子逃脱法律制裁的决心，不仅增强了法律的威慑力，也提高了公众的法律意识。



另外，反浪费工作也得到了重视。近期，中央政治局持续发布多项文件和结论，旨在解决各项目面临的障碍。值得注意的是，要求在2026年第二季度内完成对滞后项目和工程的审查和处理，并明确各地方的具体责任，这充分体现了“言行一致”的精神，明确了“地址、责任和期限”，防止资源被占用，坚持为今后实现两位数增长目标提供服务。

这些成果表明，过去二十年来，反腐败、反浪费、反消极工作已成为党的建设和整顿工作中的一大“亮点”。然而，进入新发展阶段，要求远不止于此。国家已明确提出实现高速、可持续增长的目标，力争到2045年成为高收入的发达国家。因此，当前的任务不仅是持续推进“净化”，更要使反腐工作服务于经济社会发展的目标。



正因为如此，越共十四届二中全会关于第04-NQ/TW号决议明确指出，反腐败、反浪费不仅是政治任务，而且是发展动力，服务于实现高水平和可持续增长目标。



中央制定的另一项处理违规行为的关键且严格的指导原则是“严格、及时、人道、有说服力”，同时“认真考虑具体历史背景”，并以政治、经济、社会效益和国家利益作为依据，旨在保护那些敢于为公共利益思考和行动的创新者，避免出现“怕犯错而不敢行动”的情况。



值得注意的是，中央决定从主要“打击”腐败转向“从根源上预防腐败”，并提出四项关键措施，以“不想要”、“不可能”、“不敢”和“不必要” 腐败。重点在于完善体制和法律法规，提高透明度，控制权力，并在全社会范围内建立廉洁文化。特别是，需要大力推进节约。这不仅意味着节约开支，还意味着防止浪费物质资源、时间和发展机遇。



另外，第4号决议强调领导人的关键作用，发现和处理违法行为的机制。不仅要严惩违法行为，还要建立保护和鼓励领导人主动及早发现和处理违法行为的机制。



此外，该决议不仅提出了方向，而且将其具体化为8项核心任务和114项具体任务，每一项都有清晰的路线图、期限和成果。



显而易见，反腐败、反浪费、反消极的斗争已进入一个全新的发展阶段。这一阶段既体现了坚决不懈的斗争精神，又注重从源头上主动预防腐败、浪费和消极行为，着力营造有利于发展的良好环境。



尽管“反内侵”的斗争绝非易事，但凭借日益系统化、科学化和具体化的方法和全民的齐心协力，这场斗争将继续取得更加坚实的成果，为建立一个廉洁、透明、现代的治理体系和一个可持续发展的国家作出贡献。（完）