旅游
探索黑婆山
黑婆山自古以来是著名的景点，被认为东南部地区西宁省的象征，海拔986米，素有“南部屋脊”之称。这里是信仰旅游点，具有与黑婆传说相关的灵山仙石寺，每年吸引数百万游客前来参观旅游和朝拜。远远望去，黑婆山隐藏在云雾之中，
黑婆山自古以来是著名的景点，被认为东南部地区西宁省的象征，海拔986米，素有“南部屋脊”之称。这里是信仰旅游点，具有与黑婆传说相关的灵山仙石寺，每年吸引数百万游客前来参观旅游和朝拜。远远望去，黑婆山隐藏在云雾之中，在蓝天白云的映衬下显得格外壮丽。这座山与宗教神话有关，隐藏着西宁地区的文化特色，迷住游客。
黑婆山同亥山、凤山共同构成了风景迷人的婆山历史文化遗迹群。黑婆山以原始美的景色，在南部闻名遐迩，至今已成为年轻人不可错过的有趣旅游点。这座南部最高的山峰经常云雾缭绕，是摄影师“猎云”的理想景点，“云山”因而得名。
黑婆山距离胡志明市中心95公里左右，交通十分便利。游客可以乘坐团体旅游客车、巴士或使用私人车辆，摩托车等去游览黑婆山。
游客可以登上黑婆山峰，大约需要2-4小时，沿着两旁翠绿的竹林和芭蕉林的道路，既观赏恢宏壮观的大自然风光，又感受到凉爽清新空气，快意人生！
游客可以选择乘坐缆车到黑婆山，只需要20分钟。黑婆山缆车系统于1998年建成，全长约1.2公里、高225米、20个柱子。到2013年，按欧洲技术标准设计的新缆车系统也投入运营，满足游客日益增长的需求。坐在缆车上可欣赏下面绿树成荫的黑婆山谷全景，放眼眺望整个宁静的西宁市。
从山脚到顶峰，寺庙、宝塔等建筑综合体都带有民间信仰和佛教文化特征。特别的是，黑婆山上的灵山仙石寺供奉黑婆。相传，她是长邦地区官员的女儿，出家进入佛门，死后保佑本地居民。该寺建于18世纪，经过多次重修，落成于1997年。这是一座建筑和谐、带有越南寺庙特征之美的寺庙。
黑婆山一年四季都吸引众多游客前来游览朝拜，但在农历正月和五月初五六期间最多的。黑婆山自然风光迷人、天地和谐相融，是富有文化历史传统和独特的信仰价值之地。
黑婆山同亥山、凤山共同构成了风景迷人的婆山历史文化遗迹群。黑婆山以原始美的景色，在南部闻名遐迩，至今已成为年轻人不可错过的有趣旅游点。这座南部最高的山峰经常云雾缭绕，是摄影师“猎云”的理想景点，“云山”因而得名。
黑婆山距离胡志明市中心95公里左右，交通十分便利。游客可以乘坐团体旅游客车、巴士或使用私人车辆，摩托车等去游览黑婆山。
游客可以登上黑婆山峰，大约需要2-4小时，沿着两旁翠绿的竹林和芭蕉林的道路，既观赏恢宏壮观的大自然风光，又感受到凉爽清新空气，快意人生！
游客可以选择乘坐缆车到黑婆山，只需要20分钟。黑婆山缆车系统于1998年建成，全长约1.2公里、高225米、20个柱子。到2013年，按欧洲技术标准设计的新缆车系统也投入运营，满足游客日益增长的需求。坐在缆车上可欣赏下面绿树成荫的黑婆山谷全景，放眼眺望整个宁静的西宁市。
从山脚到顶峰，寺庙、宝塔等建筑综合体都带有民间信仰和佛教文化特征。特别的是，黑婆山上的灵山仙石寺供奉黑婆。相传，她是长邦地区官员的女儿，出家进入佛门，死后保佑本地居民。该寺建于18世纪，经过多次重修，落成于1997年。这是一座建筑和谐、带有越南寺庙特征之美的寺庙。
黑婆山一年四季都吸引众多游客前来游览朝拜，但在农历正月和五月初五六期间最多的。黑婆山自然风光迷人、天地和谐相融，是富有文化历史传统和独特的信仰价值之地。
文图/越南画报 何芳 阮伦