黑婆山自古以来是著名的景点，被认为东南部地区西宁省的象征，海拔986米，素有“南部屋脊”之称。这里是信仰旅游点，具有与黑婆传说相关的灵山仙石寺，每年吸引数百万游客前来参观旅游和朝拜。远远望去，黑婆山隐藏在云雾之中，









黑婆山是西宁省著名的旅游点，吸引数百万游客前来游览朝拜。





在农历正月和五月初五六，参观黑婆山的游客量是最多的。





游客乘坐电动车前往缆车站。





游客乘坐电动车前往缆车站。





黑婆山缆车系统于1998年建成，全长约1.2公里、高225米、 20个柱子。





从黑婆山俯瞰的美丽富饶的平原。



黑婆山的滑梯系统。





游客在黑婆山休息站休息。





西宁省特产专卖店。





















黑婆山上的灵山 仙石 寺。



游客游览 灵山 仙石 寺。





通 往 灵山 仙石 寺的阶梯。





游客参观黑婆山上的耀池地母殿。





黑婆山是信仰旅游点，具有与黑婆传说相关的灵山 仙石 寺。



黑婆山上的涅槃佛像。

黑婆山自古以来是著名的景点，被认为东南部地区西宁省的象征，海拔986米，素有“南部屋脊”之称。这里是信仰旅游点，具有与黑婆传说相关的灵山仙石寺，每年吸引数百万游客前来参观旅游和朝拜。远远望去，黑婆山隐藏在云雾之中，在蓝天白云的映衬下显得格外壮丽。这座山与宗教神话有关，隐藏着西宁地区的文化特色，迷住游客。黑婆山同亥山、凤山共同构成了风景迷人的婆山历史文化遗迹群。黑婆山以原始美的景色，在南部闻名遐迩，至今已成为年轻人不可错过的有趣旅游点。这座南部最高的山峰经常云雾缭绕，是摄影师“猎云”的理想景点，“云山”因而得名。黑婆山距离胡志明市中心95公里左右，交通十分便利。游客可以乘坐团体旅游客车、巴士或使用私人车辆，摩托车等去游览黑婆山。游客可以登上黑婆山峰，大约需要2-4小时，沿着两旁翠绿的竹林和芭蕉林的道路，既观赏恢宏壮观的大自然风光，又感受到凉爽清新空气，快意人生！游客可以选择乘坐缆车到黑婆山，只需要20分钟。黑婆山缆车系统于1998年建成，全长约1.2公里、高225米、20个柱子。到2013年，按欧洲技术标准设计的新缆车系统也投入运营，满足游客日益增长的需求。坐在缆车上可欣赏下面绿树成荫的黑婆山谷全景，放眼眺望整个宁静的西宁市。从山脚到顶峰，寺庙、宝塔等建筑综合体都带有民间信仰和佛教文化特征。特别的是，黑婆山上的灵山仙石寺供奉黑婆。相传，她是长邦地区官员的女儿，出家进入佛门，死后保佑本地居民。该寺建于18世纪，经过多次重修，落成于1997年。这是一座建筑和谐、带有越南寺庙特征之美的寺庙。黑婆山一年四季都吸引众多游客前来游览朝拜，但在农历正月和五月初五六期间最多的。黑婆山自然风光迷人、天地和谐相融，是富有文化历史传统和独特的信仰价值之地。