探索越南最美公路，尽享“公路旅行”新风尚

越南游客正在寻找能够映照自我的旅程。而“公路旅行”恰好能满足这一需求：自主决定行进速度、自己选择岔路口、完全掌控整个体验。

“公路旅行”通常与自由奔放的旅行风格联系在一起。而春季正是“旅行发烧友”上路的最佳时节。

东北“黄金路线”

如果您喜欢长途公路上的冒险感觉，被誉为东北旅游“黄金路线”的河江环线便是理想之选。

这条连接河江省各主要目的地的环形路线全长300-350公里，其原始、雄伟的自然风光令人印象深刻，包括壮丽的石灰岩山脉、无边的梯田以及蜿蜒曲折的山口。3月至4月是河江最美的时节，樱花、木棉花、李花、梨花竞相绽放，为大地披上五彩斑斓的“新衣”。

缤客网越南区总经理布拉纳万·阿鲁尔约蒂分享说，高达82%的越南Z世代愿意使用自驾车辆来设计行程。

海云“云岭”

海云岭又被称为“云岭”，这个名字让人联想到蔚蓝大海旁蜿蜒起伏的山岭壮景。这条连接岘港和顺化的山口公路长久以来一直被视为世界上风景最壮观的驾驶路线之一。

三月是探索这条线路的理想时间，此时中部沿海地区正值宜人的换季时节。您可以在山顶的海云关稍作停留，然后继续向北前行，前往古都顺化。

鲜为人知的“野性高速公路”

长山东路线全长近790公里，穿越古老森林、翻越高山峻岭、横跨广阔高原，展现出一个无比原始而宁静的越南。

在这段旅程中，请记得拐向K50瀑布，它被认为是越南最雄伟、最偏远的瀑布之一，深藏于昆诸朗自然保护区之内。

主山沿海公路

DT702省道常被视为越南最美的沿海公路，在这里，主山国家公园干旱的悬崖直接倾泻而下，落入碧绿的永熙湾海水之中。

在这段路途中，像鹊滩、敬滩、永熙湾或泰安葡萄园这样绝佳的停靠点，总是让游客想要“慢下来”享受生活。

布拉纳万·阿鲁尔约蒂表示，根据缤客的调查，高达93%的越南人喜欢旅途中的灵活性和随性。他分享道：“当行驶在这些公路上时，我们得以以一种截然不同的方式欣赏越南。公路旅行恰恰能带来这些：你自己决定行进的速度，自己选择岔路，并且可以掌控整个体验。”（完）