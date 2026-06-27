探索占族人独特的文化特色

经过数百年的积淀的庆和省占族人至今仍将本民族传统文化保存并弘扬。许多物质和非物质文化遗产被开发成为特色旅游产品，将占族文化乃至庆和省的形象推向更广阔的旅游版图。

占族文化——丰富多彩的宝库



占族同胞的物质文化体现在制陶、纺织等手工艺中。占族土锦编织过程中的花纹不仅具有装饰和审美价值，还反映了占族文化、社会和宗教生活的特征。



据宁福乡美业占族纺织合作社主任富文外介绍，由于产品完全手工编织，保留了工匠创造性思维下的精巧和柔美。为应对市场挑战，合作社已改进款式并主动寻找销路。



距离2公里处，同属宁福乡的宝竹陶村，所有制陶工序均由女性以完全手工方式完成。



宝竹占族陶瓷合作社主任富友明顺。图自越通社

宝竹占族陶瓷合作社主任富友明顺表示，如今宝竹制陶已不再是农闲时的工作，而是成为帮助当地民众改善生活、提高收入的传统职业。每天，该手工艺村接待约1000人次游客前来参观并体验占族制陶空间。占族制陶艺术已于2022年被联合国教科文组织列入急需保护的非物质文化遗产名录。



为使陶村可持续发展，富友明顺建议地方政府采取措施安排展示空间，支持年轻劳动力职业培训，保障黏土原料区和陶器烧制区域符合环境卫生要求。



占族文化还蕴含着丰富的音乐、饮食和语言宝库。占族人使用具有特色的乐器。占族舞蹈是其特色之一，舞姿柔美婉转，常在庙会或宗教仪式上表演。



关于文字，占族人使用占语和占文（Akhar Thrah文字）。庆和省博物馆目前仍保存着许多占族人在楮纸和蒲葵叶上书写的古籍样本。



多维度的占族文化体验



庆和省被誉为“古塔之乡”、“活态遗产”，婆那加塔（芽庄北坊）、和莱塔（顺北乡）、婆克隆加莱塔（都荣坊）和婆罗密塔（福友乡）等至今仍保留着建筑与雕塑之间和谐精致的风貌。



占塔建筑采用的核心造型语言是方形和矩形，塔顶为象征林伽的圆形柱体。建筑材料主要为鲜红色、高硬度的砖块，石材使用非常有限。



婆克隆加莱塔讲解员道元信表示，在建筑结构中，砖块之间的黏合方式至今仍是未解之谜。



婆克隆加莱塔群遗址是占族同胞的文化瑰宝象征。图自越通社

凭借其无价的历史和艺术价值，婆克隆加莱塔与和莱塔于2016年被认定为国家级特殊建筑艺术遗迹；婆那加塔于2025年1月被认定为国家级特殊遗迹。



占塔不仅是建筑遗迹，更是信奉婆罗门教的占族同胞举行重要文化、宗教和信仰活动的中心。其中最突出的是在占历七月（公历9月底10月初）举行的卡特节，吸引众多民众和游客登上塔顶献祭、欢度节日。



在探索占族文化的旅程中，还有关于占族人饮食、语言、民居等许多有趣的内容。近期，在数字化转型趋势下，庆和省文化体育旅游厅在婆那加塔遗迹应用了现代技术解决方案。游客只需扫描参观卡或车票上的二维码或通过现场的触摸屏互动，即可进入数字化遗产空间。



完整保存庆和省占族同胞从建筑、庙会到传统手工艺村的独特美好价值，正是打造遗产旅游吸引力的关键所在。在数字化转型的背景下，古老传统价值与现代科技的融合不仅有助于唤醒占族文化潜力，更将这些无价遗产价值更广泛地传播给国内外公众和游客。（完）