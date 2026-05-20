掀起全民健康生活新热潮 抓紧推进健康越南建设

越共中央政治局第72-NQ/TW号决议中特别强调了体育运动的重要作用，并将其视为一项突破性举措，推动健康理念从“治病”转向“主动保护和提升健康素养”，如同一把“金钥匙”，助力提升越南的身体素质和健康水平。

越共中央政治局第72-NQ/TW号决议中特别强调了体育运动的重要作用，并将其视为一项突破性举措，推动健康理念从“治病”转向“主动保护和提升健康素养”，如同一把“金钥匙”，助力提升越南的身体素质和健康水平。这正是推动体育运动广泛深入持久开展的强大动力，朝着建设一个健康、充满活力和可持续发展的国家目标迈进。

近2万名运动员参加"我的越南2025"（My Vietnam 2025）马拉松赛。图自越通社

第72-NQ/TW号决议提出

到2030年的目标

1 1至18岁儿童和青少年平均身高至少提高1.5厘米 2 人均预期寿命达75.5岁，其中健康寿命不少于68岁 3 减轻疾病负担，控制影响健康的各类风险因素 4 疫苗接种率超过95% 5 经常参加体育活动人数增加10% 6 加强对酒精、啤酒、烟草以及土壤、水源、空气等环境因素所带来健康风险的管控。 6 人民可享受高质量的医疗服务，实现全民健康覆盖

自2026年起，民众每年可享受一次免费健康检查或筛查，并建立电子健康档案，逐步减轻医疗费用。

到2030年，基本实现医保范围内的免费住院治疗。

所有乡级卫生院将根据其职能和任务配备相应基础设施、医疗设备及医务人员；到2027年，每个乡级卫生院至少配备4至5名医生。医保患者在乡级卫生院就诊和治疗的比例提高至20%以上。

到2026年，医疗保险覆盖率将达到全国人口的95%以上，到2030年，实现全民医保，同时推出多种健康保险形式。

第72-NQ/TW号决议设立的20245年远景

越南力争营造高质量生活环境，使居民健康指标和基本医疗卫生服务覆盖指标达到地区及世界发达国家水平。

全国人民平均预期寿命超过80岁，其中健康寿命提高至71岁以上，青少年的健康素质和平均身高达到与同等发展水平国家相当的标准。

打造现代化、公平、高效、可持续的卫生体系，将疾病预防放在首要位置，更好地满足人民日益提高和多样化的健康照护需求。

“ 此外，根据第72号决议，将每年4月7日（世界卫生日）确定为“全民健康日”。此举不仅具有象征意义，更是对体育锻炼重要性的长期提醒，也是建设“健康越南”，全面提升国家人力资源素质的一项长期战略。

胡志明市响应2026年日全民健康日。图自越通社



体育运动的突破性解决方案

第72号决议不仅提出了发展方向，还推出了一系列切实可行的措施来促进体育大众化。其中一项重点任务，是完善公共文化与体育设施规划，并提高其使用效率。当公园、文化活动中心以及地方运动场地等锻炼场所变得更加便捷易达时，运动习惯也将逐渐成为每位民众日常生活中不可或缺的一部分。

第72号决议不仅关注体育运动的发展，还对学校体育教育工作提出了更高要求。将营养与体育锻炼内容融入教学课程，有助于年轻一代从小打下良好的体质和身体发育基础。教育部门与卫生部门的协同合作，加上体育专家的专业指导，正在逐步建立一套科学、安全，且符合越南人体质特点和身心发展规律的运动训练流程。

推动校园体育活动“量质齐升”。图自越通社



võ sáo 2 võ sáo 3 võ sáo 1

越南运动医学协会主席阮孟胜表示，运动医学通过优化营养、身体恢复以及运动员健康监测在提高竞技成绩方面发挥着关键作用；同时，通过风险评估、规范技术训练和及时康复，有效预防运动损伤。对于普通民众而言，运动医学同样具有重要意义，如指导科学锻炼、降低受伤风险、改善整体健康状况，并鼓励人们坚持日常身体活动。第72号决议的出台，将有助于提升民众体育健身意识，主动将营养与运动相结合，从而保护和增强自身健康。

共建健康越南。视频来源：越通社



对繁荣未来充满期待

落实第72号决议，正是将“民强则国盛”的愿景变为现实的过程。在不久的将来，人们最大的期待之一，就是将预防医学与体育运动紧密相结合。运动医学等模式将发挥专业指导作用，帮助民众筛查运动损伤风险，并选择最适合自身的锻炼方式。这不仅能够减轻医疗体系负担，也有助于每个家庭节省医疗开支，提高生活质量等。

落实第72号决议，正是将“民强则国盛”的愿景变为现实的过程。图自越通社



广泛发展的群众体育运动，也为发掘民族传统体育项目和民间游戏人才，从而实现恢复发展创造良机。许多年轻运动员通过地方赛事被选拔进入市级、省级乃至国家队，为提升越南竞技体育在国际赛场上的成绩作出了贡献。

广泛发展的群众体育运动，也为发掘民族传统体育项目和民间游戏人才，从而实现恢复发展创造良机。图为云村泥球摔跤节。图自越通社





第72号决议确实成为提升越南人民身体素质国际地位所需的重要“推动力”。在各级政府积极推进以及社会大众的主动参与下，体育运动将持续广泛发展，掀起全民健康生活新热潮，为国家的共同繁荣作出切实贡献等。（完）