挪威国际发展大臣：越南是挪威重要的合作伙伴

在访问越南期间，挪威外交部国际发展大臣奥斯蒙·奥克鲁斯特（Åsmund Aukrust）就双边合作前景，特别是在绿色经济、能源和环境保护等领域的合作接受了越通社记者的采访。

关于挪威与越南伙伴关系，奥克鲁斯特表示，我们看到挪越关系明朗的发展前景。两国有许多相同之处，尤其是对国际法和《联合国宪章》的信任与尊重。我们都在努力应对气候危机以及促进在能源、渔业、海洋管理等领域的合作。因此，我相信挪越关系仍有巨大的发展空间。

关于越南在挪威东南亚地区经贸投资活动中的角色，奥克鲁斯特强调，我们为多年来成为东盟的合作伙伴感到骄傲，而越南是我们重要的合作伙伴。

许多挪威企业对越南感兴趣。许多公司已经在越南投资。在此次访问中，我会见了其中一些企业。他们对在越的运营活动非常满意。因此，我们看到挪威企业在东南亚，尤其是在越南的许多机遇。

关于挪威未来十年对越南关系的优先事项，奥克鲁斯特指出，挪威和越南已同意实施两国间的绿色战略伙伴计划。我们在此框架内看到了许多机会。我也了解到越南特别关注循环经济，这将是未来两国合作的一个重要领域。

对于越共十四大近期成功召开，奥克鲁斯特表示，我很高兴了解到越共十四大取得的成果。欢迎越南在外交路线中强调国际法和《联合国宪章》的核心作用，这与挪威的观点完全一致。此外，我想强调循环经济的重要性——这是大会和五年计划中讨论较多的内容。这将是挪威希望与越南加强合作的领域。

对于能源领域，奥克鲁斯特表示，越南设定了关于能源转型和净零排的雄心勃勃的长期目标。目前最重要的是将这一目标真正纳入强有力的政策体系中，并建立一个清晰的框架，助力实现这些目标。

关于为能源转型创造长期投资环境，奥克鲁斯特表示，关键在于拥有透明且可预测的政策体系，让社会和企业界更加了解在越的投资环境。

奥克鲁斯特指出，我们从挪威模式中学到的最重要一点是，需要在政府、企业界、劳动者、社会组织和投资者之间建立了相互信任。我们需要紧密合作，建立互信，同时制定明确的法律法规和稳定、统一的政策体系。（完）