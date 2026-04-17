拓展越中在科技与创新领域的交流合作

4月15日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、中央科技、创新与数字化转型指导委员会常务副主任阮维玉前往中关村科技园参观交流。

据越通社驻北京记者报道，值此陪同越共中央总书记、国家主席苏林及夫人对中国进行国事访问之际，4月15日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、中央科技、创新与数字化转型指导委员会常务副主任阮维玉前往中关村科技园参观交流。

靳伟表示相信，在两国良好友谊与合作关系基础上，双方各部委、地方及企业界将在未来继续扩大务实交流与合作。



在参观交流活动上，阮维玉一行还听取了中关村代表关于其组织模式、管理机制以及创新生态系统协调运行方式的介绍。



通过交流，中关村的诸多经验可为越南在研究完善高新技术园区和创新园区发展机制、推动企业参与解决国家重大科技问题方面提供有益借鉴。



此次访问有助于拓展越南各部委、地方与北京市及中国相关伙伴在科技与创新领域的交流合作，为研究和推进落实第57-NQ/TW号决议提供服务。（完）