拓展地理空间 为旅游业发展注入动力

随着全国范围内行政区划调整方案的部署（从63个省级单位合并为34个），越南各省市开启了全新的发展格局。这种规模效应带来了更丰厚的资源储备，并为各经济部门拓展了战略空间。其中，旅游业脱颖而出，成为集中体现资源、文化及区域联动优势的核心领域，充分彰显重构发展空间布局所带来的显著成效。

拓展地理空间，深挖文化资源



在河江省与宣光省合并后，新的宣光省不仅在地理上得到了扩张，更形成了一个结构迥异于以往的旅游空间。



这种整合创造了一个多层次的旅游整体，既具备深厚的历史文化底蕴，又拥有独特的景观规模，从而增强了对游客的吸引力及体验连接性。其主导产品群包括：红色旅游（历史文化）、民族文化旅游、结合名胜古迹的社区旅游、心灵旅游以及其他特色体验空间。



宣光省选择了“纵向重构”的策略，以文化为贯穿始终的“源泉”，将各旅游景点连接成一个多层次的体验生态系统。这一举措能够延长游客的行程，更重要的是提升了各旅游景点的品牌价值。

而嘉莱省在与平定省合并后，拥有了从海洋到高原的资源结构，融合了森林、海洋与多样化的文化特色，为新嘉莱省开辟了旅游发展空间。西原文化与沿海海洋文化的交融，塑造了多层次、差异化的旅游特色。这是嘉莱省在国家旅游版图中突出的竞争优势。