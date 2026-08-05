拉动经济增长的两大重要引擎

据越南财政部统计局公布的消息，国内消费和旅游业继续成为推动服务业乃至经济体增长的重要动力。全国多个省市生活必需品消费和休闲娱乐、旅游度假等服务实现均衡增长，为2026年剩余月份经济跑出“加速度”奠定了坚实基础。

据越南统计局数据，2026年7月，商业和服务业继续保持活跃态势，全国社会消费品零售总额和消费服务收入预计达669.1万亿越盾，环比增长0.9%，同比大幅增长14.5%。

2026年前七月，住宿和餐饮服务营业收入达580.6万亿越盾（占12.7%），同比增长15.9%。其中，7月份同比增长19%。



国际游客参观会安古镇。图自越通社

住宿和餐饮服务营业收入增长领先的省市包括广宁省和庆和省（均增长20.4%）、岘港市（增长20%）、林同省（增长19.3%）、顺化市（增长19.2%）、清化省（增长16.8%）、海防市（增长15.8%）、河内市（增长14.8%）以及胡志明市（增长14.4%）。



2026年前七月，旅游营收59.3万亿越盾（占1.3%），同比增长16.3%；仅7月份，旅游营收同比大幅增长24.3%。



据越南统计局评价，得益于便利的签证政策、持续加强的旅游推广工作、丰富多样的旅游产品以及自然风光、文化、美食和旅游成本合理等优势，越南继续成为国际游客青睐的旅游目的地。因此，2026年前七月，赴越国际游客达1390万人次，同比增长13.8%。

2026年7月，越南接待国际游客量达167万人次，环比下降0.7%，同比增长6.6%。2026年前七月，越南接待国际游客量累计达1390万人次，同比增长13.8%。