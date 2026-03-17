扎实做好各项筹备工作 确保越中第十次边境国防友好交流活动安全高效进行

3月17日，由越共中央委员、国防部副部长阮长胜上将率领的越南国防部工作代表团在广宁省主持了越中第十次边境国防友好交流活动框架内各项活动总彩排。

3月17日，由越共中央委员、国防部副部长阮长胜上将率领的越南国防部工作代表团在广宁省主持了越中第十次边境国防友好交流活动框架内各项活动总彩排。



越南人民军副总参谋长冯士晋上将，越共中央委员、边防部队司令武忠坚中将等一同参加。



工作代表团深入各活动举办地点，实地检查并全面梳理交流活动各项筹备工作。检查内容包括：在芒街国际口岸为中国国防部代表团举行的欢迎仪式和欢送仪式；主权界碑致意和友谊植树活动；海山乡友谊卫生站项目开工仪式；参观陈富高级中学；走访慰问茶古边防哨所官兵；以及越中两国国防部长会谈等相关内容的准备工作。



同时，代表团还检查了力量组织、保障装备和服务工作，代表团迎送队形安排，礼宾接待、会场布置及各参与力量之间的协同配合情况。实地检查表明，各项筹备工作基本按计划有序推进，进度和质量均达到既定要求。

阮长胜对各机关、单位在筹备工作中展现出的主动性和责任感予以肯定和表扬，并评价各有关力量已积极制定方案、加强协同、统筹推进各项任务，主动做好各方面保障准备。



阮长胜强调，越中第十次边境国防友好交流活动是具有重要意义的国防对外交流活动，有助于巩固和加强越中两国的团结友谊，推动两军、边境管理与保护力量以及边境地区地方政府之间的合作关系不断深化。



为确保活动圆满成功，阮长胜要求各机关、单位继续发扬高度责任精神，抓紧按照检查组结论完善各项收尾工作，重点做好代表团接待工作，在各活动场所精心布置会务和礼宾保障，加强各力量之间的协同配合，确保活动严格按照既定方案和进度顺利实施。



同时，他还要求有关职能部门主动做好医疗、安保等保障力量、装备和物资准备，完善突发情况应急预案，加强与活动举办地地方党委和政府的协调配合，全面复核各项工作，确保为交流活动安全、有序、高效开展创造最佳条件。（完）