循着宣光省春江溪水 寻访石苔香味

春江的石苔通常生长在水源源头干净的岩石上。只有在水质极清、流量平稳且四季凉爽的溪段，才能采集到美味的石苔。



岱依族同胞利用石苔可烹饪出多种菜肴，如苔藓汤、炒苔藓、蒸苔藓等。图自baovanhoa.vn

岱依族同胞利用石苔可烹饪出多种菜肴，如苔藓汤、炒苔藓、蒸苔藓等，但其中最具吸引力的莫过于烤石苔。将采集好的石苔拌入调料，用翠绿的粽叶 包裹，放在红通通的炭火上翻烤。在山区微凉的天气里，围坐在灶火旁，听着炭火噼啪作响，待冬叶逐渐变色后打开热气腾腾的包裹，食客便能感受到春江山林所特有的独特风味。



石苔是春江岱依族人由来已久的美食。以前，每到溪水清澈的季节，当地同胞就会下溪采集石苔。这道菜不仅美味，而且与居住在溪水边的人们童年回忆以及生活息息相关。 春江乡池村的岱依族村民黄文水

在山区微凉的天气里，围坐在灶火旁，听着炭火噼啪作响，待冬叶逐渐变色后打开热气腾腾的包裹，食客便能感受到春江山林所特有的独特风味。图自baovanhoa.vn

凭借原始的自然风光和底蕴深厚的文化生活，近年来，春江的传统美食已成为吸引游客的亮点。许多人慕名而来，不仅是为了欣赏山峦美景、在宁静的村寨中聆听溪水声，更是为了一次能亲身体验在高脚屋火塘边品尝烤石苔的滋味。



来自河内的游客阮秋恒表示，第一次品尝烤石苔时，她对其独特的风味感到非常惊喜。石苔有一种特有的清香、软糯且爽口的口感。在春江山林环绕的高脚屋里围火而坐，让她更深刻地感受到了当地同胞的文化与生活气息。



在今日探索宣光省的旅程中，春江石苔或许并非名贵佳肴，但正是这份朴实无华、原汁原味的山林气息，使其成为令众多游客难以忘怀的一抹记忆。（完）