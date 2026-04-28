建立健全传统艺术人才发现、培养的特殊机制

越共中央政治局2026年1月7日颁发关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议中强调，要制定特殊机制，重点发现、培养、使用和发挥文化艺术领域人才，尤其是传统艺术人才的作用。

这一重要内容被艺术界视为一股“新风”，有望改变当前传统艺术产业在现代科技与娱乐浪潮冲击下面临逐渐式微的现状。

传统艺术本就是民族的宝贵遗产，由人民在漫长历史进程中创造并传承，构成了内容丰富、形式多样的文化宝库。其中既包括丛剧、嘲剧、改良戏、木偶戏等舞台艺术，也涵盖歌筹、官贺、春曲、盲人曲、发牌唱曲等音乐艺术，以及民间舞蹈和宫廷舞蹈等多种类型。

这一独特的文化遗产体系，不仅承载着民族精神，蕴含着先辈关于越南传统文化的深厚信息，同时也是为文化产业带来巨大经济效益的重要资源。文化产业的发展离不开传统文化资源的支撑。许多富有吸引力的传统戏剧节目和舞台剧，已成为国内外游客探索越南之美过程中不可或缺的一部分。

庆祝越南国庆80周年艺术活动于2025年8月31日在广义省举行。图自越通社

近年来，我们见证了以民族艺术为灵感的各类艺术项目、音乐、建筑和时尚作品的蓬勃发展。其中值得一提的是，融合传统与现代元素的流行歌曲《见爱响铃》（越南语：See Tình）、《闪闪北宁》（越南语：Bắc Bling）或将越南传统民歌与现代说唱元素巧妙融合的《扶董天王》《越南语：Phù Đổng Thiên Vương》等作品在国内外音乐市场上均展现出强大的吸引力与传播力。这表明民族传统艺术具有深厚的影响力，是艺术创作的重要源泉，为传播越南文化发挥了积极作用。

然而在现实中，许多传统艺术形式相较于其他娱乐形式仍处于“弱势”地位。越共中央政治局关于发展越南文化的第80号决议为传统艺术领域带来了振兴的希望。在科技时代，公众尤其是年轻群体的关注更多集中于娱乐内容，传统艺术亟需国家通过特殊机制加以保护和支持。

以“全面识别并有效开发文化资源、以文化遗产为核心”为导向，关于发展越南文化的第80号决议堪称一块“指路牌”，重新确立了传统艺术的重要地位与发展方向等。（完）