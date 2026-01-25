庆和省加快推进旅游业国际化发展战略

受大自然眷顾，拥有漫长的海岸线和世界顶级美丽海湾的庆和省正面临成为亚洲级旅游中心的“千载难逢”机遇。庆和省决心推动“旅游之舟”驶向广阔海洋，其中生态农业和本土文化被确定为留住游客的坚实“锚点”。

得天独厚的自然禀赋赋予庆和省漫长海岸线和世界级美丽海湾，也为其打造亚洲级旅游中心带来“千载难逢”的机遇。庆和省正坚定推动“旅游之舟”驶向更广阔海洋，其中生态农业和本土文化被确定为留住游客的坚实“锚点”。

为国际游客提供多样化体验

2026年初，歌诗达·赛琳娜号邮轮载着约2800名欧洲游客到访滨海城市芽庄，开启了庆和省邮轮旅游活力涌动的一年。

根据计划，庆和省2026年将接待8艘国际邮轮，包括歌诗达·赛琳娜号（意大利，2次）、勒·雅克·卡蒂埃号（法国）、卢米娜拉号（马耳他）、阿卡迪亚号（百慕大）以及岛屿天空号、奥德赛号与世界号（巴哈马）。鼓励国际游客体验并购买当地特产和农产品，以自然、可持续的方式推广旅游目的地形象。

庆和省省委关于2025-2030年实现两位数增长的第01-NQ/TU号决议确定，将旅游业作为支柱经济产业，朝着现代化、高质量方向发展和打造可信赖的品牌形象。重点市场包括德国、英国、法国、澳大利亚、阿联酋和沙特阿拉伯；长期潜在市场为北欧、东欧、印度尼西亚、菲律宾和卡塔尔。

庆和省明确了各旅游区域定位：芽庄-永熙发展海洋与遗产旅游；北云峰致力于打造国际级滨海旅游城市；金兰和宁渚成为国家级旅游区等。凭借景观、生态和地方特色优势，庆和省力争发展多样化、高质量的体验式旅游，为新时代的可持续增长奠定基础。

庆和省旅游业的突破机遇

庆和省正拥有诸多优势，可在旅游业发展中实现差异化并取得突破，其中将农业融入结合本土文化的旅游价值链被视为潜力巨大的发展方向。吸引投资与加强联动被确定为是实现此目标的“关键”。

据孙德胜大学分校旅游系副主任范泰山博士分析，庆和省完全有条件打造可持续的海洋-生态-文化旅游品牌。当地需持续革新管理思维，提升竞争力，推动数字化转型，吸引绿色投资并扩大区域与国际合作。新的旅游产品应具有独特印记，结合森林-海洋-沙漠-占族文化的体验链，并融入高科技与联动服务集群。

庆和省领导强调，旅游业不仅是支柱经济产业，更是其他领域的“支撑平台”。将旅游与农业、文化及环境保护相结合被确定为打造具有差异性、具备国际竞争力旅游品牌的长期解决方案。

通过庆和省旅游协会的纽带作用，与河内、胡志明市、岘港及西原等地区的区域合作日益深化，开辟了新的旅游线路，延长了游客停留时间并增加了消费支出。在合适的导向下，庆和省正朝着到2030年接待3160万人次游客的目标迈进，逐步确立其作为越南活力旅游中心的地位。