凭借一系列独具特色的文化旅游活动及高效的刺激旅游需求政策，广宁省旅游业在2026丙午年伊始便创下了历史性增长记录。仅在春节9天假期内，该省接待游客超过110万人次，其中国际游客约24.8万人次，再次凸显了其作为全国首要旅游中心的地位。

凭借一系列独具特色的文化旅游活动及高效的刺激旅游需求政策，广宁省旅游业在2026丙午年伊始便创下了历史性增长记录。仅在春节9天假期内，该省接待游客超过110万人次，其中国际游客约24.8万人次，再次凸显了其作为全国首要旅游中心的地位。



据广宁省文化体育旅游厅的报告，游览广宁遗产及宗教旅游景点的游客量较去年同期大幅增长。具体而言，春节假期期间，世界自然遗产下龙湾接待参观及住宿游客约7.9万人次，同比增长26%。值得关注的是，这些游客大部分是来自欧洲、美国、东北亚和印度等重点客源市场。



此外，广宁省各宗教文化旅游景点也吸引了大量游客前来参观与拜佛。其中，安子遗迹与名胜群游客到访量呈现爆发式增长，突破17万人次，是去年春节的2.2倍。



许多游客对各景区的组织与管理工作表示满意。尽管游客流量巨大，但安全秩序与环境卫生得到保障。

游览广宁遗产及宗教旅游景点的游客量较去年同期大幅增长。图自越通社

下龙国际邮轮港也持续展现出对高端客群的吸引力，春节期间连续迎来多艘大型国际邮轮。仅在大年初一当天，该港口就接待了约2400名国际游客。



旅游市场为广宁省预算带来了可观收入。春节9天假期该省旅游收入达近3.2万亿越盾，与去年同期相比猛增。



凭借这一良好开局，广宁省对实现2026年接待游客2200万人次（其中国内游客520万人次）的目标充满信心。（完）