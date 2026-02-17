广宁省“数字奇观”：伫立于遗产之畔，彰显跨越式发展的雄心

主题为“遗产之春——数字奇观”的广宁省“花卉大道与光影技术”装饰空间于2月15日（即乙巳年腊月廿八）正式拉开序幕。这不仅是一项春节装饰工程，更是一个极具象征意义的文化旅游新产品。该项目集装置艺术与现代科技于一体，彰显了矿区在发展文化产业与遗产经济战略中的突破性思维。

越南文化体育与旅游部副部长谢光东评价道，打造结合光影技术的花卉大道是一项极具创意的构想，成功地将传统文化之美融入了现代科技空间。这不仅是落实《文化产业发展方案》的有力证明，还为广宁省旅游业确立其作为地区核心活动中心的地位提供了强大杠杆。广宁省的空间布局位居全国最美目的地之列，既拥有遗产湾畔的自然之美，又巧妙融合了透明行政体系的软实力。



2026年，广宁省力争接待游客超过2200万人次的目标，其中海外游客力争达到520万人次，旅游总收入预计至少实现65万亿越盾。为达成这一目标，该省明确指出：旅游业不应仅停留在传统观光，而必须在遗产经济、夜间经济与数字经济的坚实基础上促进旅游业的发展。（完）