年轻人助力盲人曲走出国门

如何在保留传统音乐独特性的同时，让它更贴近现代听众、走向世界，无疑是一道难题。对于盲人曲而言，年轻人的主动参与以及校园中直观教育模式正在开辟新的接触途径，将本土文化价值转化为在国际舞台上确立越南地位的"护照"。

在校园中寻找"共同频率"

让传统艺术与年轻一代双向奔赴被视为保障遗产长期生命力的重要举措。在河内黄梅星星教育系统开展的盲人曲体验活动就是一个生动的例子。

盲人曲——这一拥有七百多年历史的民间艺术类型，曾与乡村集市、庭院、水畔边盲人艺人的生活紧密相连。盲人曲不仅是独特的表演形式，还是一座储存社会记忆的宝库，反映历代人民的思想、生活和渴望。

在该活动中，在音乐家阮光龙和河内盲人曲团的陪伴下，从小学到中学的学生们得以直观、生动地接触盲人曲。学生们聆听了诸如"谁比得上我"、"父母养育之恩"、"永远跟党"等著名曲调。

校园空间成为一个开放式舞台，二胡的介绍和独奏部分帮助学生们更好地了解这一被视为盲人曲"灵魂"的乐器。许多学生专注聆听，不自觉地用手打着节拍，大胆提问并与艺人们交流。

这一实际情况表明，问题不在于遗产本身，而在于接触方式。当置于开放、亲近的空间中时，盲人曲依然具有足够的吸引力，能够激发年轻一代对民族文化的探索欲、兴趣和热爱。

当盲人曲与全球节奏共鸣

如果说在校园中盲人曲正在找到与学生的"共同频率"，那么在更广阔的空间中，这一艺术形式也展现出与国际公众联结的能力。

近年来，在创意文化空间、步行街或社区表演中，盲人曲日益受到外国游客的关注。英国游客丹先生和艾尔女士在河内古街欣赏盲人曲后分享道，虽然听不懂歌词，但二胡的声音和艺人的吐字方式创造了非常特别的情感，让他们联想到西方蓝调音乐。

英国游客丹先生和艾尔女士在河内古街欣赏盲人曲后分享道，虽然听不懂歌词，但二胡的声音和艺人的吐字方式创造了非常特别的情感。图自《新河内报》

这种比较并非偶然。盲人曲和蓝调都诞生于平民阶层，反映社会生活并具有深厚的人文性。这一相似之处创造了"文化桥梁"，帮助国际观众更容易接触盲人曲。

音乐家、研究者阮光龙认为，如果只保持原状并将遗产"冻结"，盲人曲将失去生存能力。昔日盲人曲的本质在于时事性和即兴性。因此，今日的盲人曲也需要反映二十一世纪的脉搏。在保持艺术核心的同时，拓展反映现代生活的内容，盲人曲将在不失去本色的前提下找到新的公众。

努力将盲人曲推向世界

年轻一代正成为在数字时代拓展遗产存在空间的先锋力量。阮庆玲——一位从事内容创作和文化数字化的"Z世代"年轻人表示，为了让盲人曲真正走向世界，需要通过共创来革新表达方式。

与此同时，要最大限度地利用数字平台的优势。在TikTok、Spotify或YouTube上的体验视频、街头访谈、创意混音等可以成为将盲人曲带给全球公众的最短路径。

为了传播盲人曲并将其打造成具有国际竞争力的文化产品，需要一个长期战略，从基于理解原始价值的基础上进行保护，同时构建跨国际数字平台的推广、分销和品牌定位生态系统。（完）