巴黎国际博览会“越南空间”开展

越通社驻法国记者报道，5月4日，越南文化中心在巴黎国际博览会（Foire de Paris）正式开启了“越南空间”。该博览会是法国乃至欧洲历史最悠久、最具代表性的商贸与文化盛会之一。

越南驻法国大使郑德海在开幕致辞中强调，今年的活动具有历史性意义，因为两国刚刚将双边关系提升为全面战略伙伴关系。这体现了双方将合作关系推向新高度的共同决心。



郑德海大使表示，这不仅是一个贸易空间，还是两国合作关系日益深入广泛发展的有力和具体证明。郑德海大使希望来到“越南空间”的每一位参观者都能感受到越南人民的友好与好客，同时也能抓住越南为法国投资者和游客提供的巨大机遇，将越南纳为本届博览会“环球之旅”行程中的一站，也有助于法国公众发现一个正在充满活力发展且日益开放的国家。

各位代表们参观 ACEM 公司展位——越法超市连锁店的运营单位。图/越通社

巴黎国际博览会总监斯蒂芬·阿巴约里（Steven Abajoli）表示，越南在博览会上始终占据着特殊地位，是深受参观者关注的目的地之一。他认为，在为期12天的活动中，越南展区犹如一个设立在巴黎的“探索越南之窗”，为公众带来了“沉浸式”的体验。



越南驻法国文化中心（CCV）副主任曾青山接受越通社驻法国记者采访时表示，参加巴黎国际博览会是该中心的一项年度活动，旨在向国际公众介绍越南的文化空间。据他介绍，在多年参展的过程中，该中心始终致力于全方位推广国家形象，从文化、旅游到农产品及各地区的特色产品，多维度地展示越南魅力。



巴黎国际博览会（Foire de Paris）自1904年起每年在巴黎凡尔赛门国际展览中心（Paris Expo Porte de Versailles）举行。凭借一个多世纪的历史，该活动已成为法国经济社会生活的“象征”，不仅是企业的汇聚地，更是消费趋势、技术创新和国际文化交流的中心。该博览会每年吸引参观人数40万至50万人次以及1000多家企业参展。（完）