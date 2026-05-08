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外眼看越南

巴黎国际博览会“越南空间”开展

越通社驻法国记者报道，5月4日，越南文化中心在巴黎国际博览会（Foire de Paris）正式开启了“越南空间”。该博览会是法国乃至欧洲历史最悠久、最具代表性的商贸与文化盛会之一。
巴黎国际博览会“越南空间”开展。图自越通社

越南驻法国大使郑德海在开幕致辞中强调，今年的活动具有历史性意义，因为两国刚刚将双边关系提升为全面战略伙伴关系。这体现了双方将合作关系推向新高度的共同决心。

郑德海大使表示，这不仅是一个贸易空间，还是两国合作关系日益深入广泛发展的有力和具体证明。郑德海大使希望来到“越南空间”的每一位参观者都能感受到越南人民的友好与好客，同时也能抓住越南为法国投资者和游客提供的巨大机遇，将越南纳为本届博览会“环球之旅”行程中的一站，也有助于法国公众发现一个正在充满活力发展且日益开放的国家。

各位代表们参观 ACEM 公司展位——越法超市连锁店的运营单位。图/越通社
越南驻法国特命全权大使郑德海在亚洲展区的越南文化空间开幕式上致辞。
郑德海大使与巴黎国际博览会总监史蒂文·阿巴乔利高度评价越南文化及传统产品的推广活动。

巴黎国际博览会总监斯蒂芬·阿巴约里（Steven Abajoli）表示，越南在博览会上始终占据着特殊地位，是深受参观者关注的目的地之一。他认为，在为期12天的活动中，越南展区犹如一个设立在巴黎的“探索越南之窗”，为公众带来了“沉浸式”的体验。

越南驻法国文化中心（CCV）副主任曾青山接受越通社驻法国记者采访时表示，参加巴黎国际博览会是该中心的一项年度活动，旨在向国际公众介绍越南的文化空间。据他介绍，在多年参展的过程中，该中心始终致力于全方位推广国家形象，从文化、旅游到农产品及各地区的特色产品，多维度地展示越南魅力。

设计精美且富有创意的工艺美术品吸引了众多参观者的关注。

巴黎国际博览会（Foire de Paris）自1904年起每年在巴黎凡尔赛门国际展览中心（Paris Expo Porte de Versailles）举行。凭借一个多世纪的历史，该活动已成为法国经济社会生活的“象征”，不仅是企业的汇聚地，更是消费趋势、技术创新和国际文化交流的中心。该博览会每年吸引参观人数40万至50万人次以及1000多家企业参展。（完）

报道/越通社

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