岘港致力成为优质投资资本的目的地

2026年前两个月，岘港市继续通过多项贸促、对接活动及营商环境改善举措，大力吸引国内外投资。该市主动核查土地储备，完善基础设施，排除行政手续障碍，为投资者开展项目创造便利条件。

据岘港市统计局数据，在国内投资方面，2026年1月21日至2月20日期间，岘港市吸引投资总额达28.8万亿越盾（约合人民币75.8亿元），是2025年同期的12倍，实现年初以来的显著增长。这一结果表明新注册资本的规模明显突破，集中于具有引擎性质、辐射带动能力强的项目；其中，该市新批项目10个，注册资本总额28.4万亿越盾，项目数增加3个，资金额是去年同期的20倍。

值得注意的是，位于广富坊的阮必成南侧混合都市区项目占地逾296公顷，总投资近18万亿越盾，刚刚获批投资主张。该项目旨在发展成为现代化都市区，集多样化住宅、商贸-服务及绿色空间体系于一体。



除新批项目外，本月还记录1个项目增资，追加资金3610亿越盾，提升了在当地的总体投资规模。



从年初至2026年2月20日，该市共吸引投资总额达34.7万亿越盾，是2025年同期的7倍。具体为，新批项目22个，注册资本总额31.3万亿越盾，项目数增加11个，资金额是2025年同期的20倍。此外，有4个项目调整资本，追加资金总额3.8万亿越盾。



在吸引外资方面，从年初至2月20日累计，注册外资总额达3450万美元，同比下降27.1%。具体为，该市新批项目21个，数量增长31.3%；但注册资本总额仅570万美元，下降52.4%，表明新项目主要为中小规模。另有12个项目调整资本，追加资金总额2350万美元，比去年同期多出6个项目。出资、购买股份及合资入股经济活动活跃，共5次，总价值530万美元，显著高于去年同期的4次和10万美元。上述情况表明外资在当地的参与持续存在，但当期注册规模未出现突破性大项目；项目数量和出资次数增加的趋势为未来几个月扩大投资合作奠定了基础。



在世界经济论坛框架内，岘港市举办了以"岘港：绿色资本与数字金融新汇聚点"为主题的投资促进会。通过此次活动，该市推介了与绿色经济趋势和数字化转型相结合的发展愿景，这些趋势正在重塑全球投资流向。同时，该市与多个国际集团和组织进行了双边会谈，聚焦于建成国际金融中心及构建透明、安全运行的数字资产生态系统等目标。



岘港市统计局局长陈文宇评价称，该市始终如一地实施支持企业政策以及有选择性的、优先高科技、智慧城市和可持续发展的引资导向。这些努力有助于巩固企业界信心，逐步提升该市在新时期的投资地位和吸引力。



凭借经济区位优势、日益完善的基础设施和开放的投资环境，岘港被视为优质资本流的潜力目的地。众多投资者对该市的改革决心和战略视野给予积极评价，将其视为提升在区域金融版图上作用与地位的重要基础。