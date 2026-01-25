岘港房地产：来自国际金融中心与基础设施注入新动力

岘港正迈入一个充满发展潜力的新阶段。凭借现代化基础设施与国际金融中心（IFC）建设规划的有机结合，这座城市正对房地产投资者形成强劲吸引力。一系列大型基础设施项目的推进，以及金融与科技中心的成形，不仅为岘港房地产市场带来短期机遇，也奠定了可持续发展的长期前景。

新的增长动力

国际金融中心落户岘港，被视为推动本市房地产市场发展的关键因素之一。此外，凭借数字基础设施优势和良好的生活环境，岘港有望吸引大量金融企业资源，尤其是活跃于科技和数字金融领域的机构。

与国际金融中心建设同步推进的，还有岘港自由贸易区（FTZ）等一批大型基础设施项目。该项目规划面积达1881公顷，不仅有助于提升进出口活动效率，也将显著带动对工业地产、仓储物流以及劳动人口住房的需求。这些因素将成为推动工业地产和住宅房地产市场增长的重要动力。

另一个对岘港房地产市场产生深远影响的基础设施项目是莲沼（Liên Chiểu）深水港，预计于2026年建成。该项目被寄予厚望，有望成为中部地区及周边国家的重要门户。这为工业地产和住宅地产投资者对接工业园区和港口经济带来的需求提供了重要机遇。

岘港房地产市场的复苏不仅源于土地价值因素，还得益于法律体系的不断完善以及投资环境的持续改善等配套支持因素。 第一太平戴维斯（Savills）河内研究与咨询部门高级总监杜秋姮

长期发展前景



除住宅和工业房地产领域持续向好外，岘港也将继续保持其在中部地区度假型房地产市场的领先地位。

沿海度假区项目在地方政府支持政策的支持下，正为房地产开发商营造出极具吸引力的投资环境。随着旅游业复苏，岘港酒店和度假村的入住率显著回升，为度假型房地产投资者带来广阔机遇。

岘港不仅在基础设施和金融方面具备优势，还拥有战略性地理位置，海岸线绵长、气候温和、生活环境理想。这些因素将持续吸引房地产投资资金在未来几年流入岘港。

网站batdongsan.com.vn副总经理阮国英

专家们也普遍期待，岘港将继续活跃发展，进一步确立其作为国际金融中心的地位，同时吸引来自房地产、科技和金融等领域的投资者。配套基础设施体系的完善、大型项目的实施以及金融行业的强劲发展，将成为未来岘港房地产市场的核心驱动力。