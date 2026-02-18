岘港市迎接2026丙午年新春国际游客“冲年喜”

2月17日上午（即正月初一），岘港市文化体育与旅游局同相关单位配合在龙桥南侧园区和岘港国际航空港举办了"2026丙午年春游开春"暨" 2026丙午年春节岘港市喜迎游客冲年喜"活动。

2月17日上午（即正月初一），岘港市文化体育与旅游局同相关单位配合在龙桥南侧园区和岘港国际航空港举办了"2026丙午年春游开春"暨" 2026丙午年春节岘港市喜迎游客冲年喜"活动。

在龙桥南侧园区，活动以舞麟狮龙等节目热闹展开，在年初时刻营造了欢腾的气氛。游客收到了纪念品、派红包，以及游览绚丽的花卉道路空间。



另一方面，载有200多名游客的FD634航班从泰国曼谷安全降落在岘港国际机场。乘客和机组人员受到了热烈的鼓声、精彩的舞狮表演以及象征新年吉祥的红色压岁钱的欢迎。



欢迎仪式现场。图自越通社

航班上五位最幸运的乘客获得了由岘港市文化体育旅游厅与相关单位提供的礼品和服务体验券。所有乘客也参与了挑选新年吉祥物的活动，并收到了斗笠、灯笼、咖啡、椰子糕和旅游宣传册等具有浓郁越南春节特色的礼物。



岘港市文化体育旅游局副局长赞文王表示，同一时间在航空港和市中心区域举办欢迎游客的活动，体现了组织和服务工作的主动性、专业性，有助于游客从踏足这座城市之初就留下友好、温暖的印象。





据岘港国际航空港及相关单位消息，在2026丙午年春节假期（2026年2月14日至22日，即从腊月二十七到正月初六），抵达岘港的航班总数预计超过1500架次，较2025乙巳年春节假期增长约36%。平均运营班次约为每天173架次，比去年同期每天增加46架次。



这些积极信号表明岘港旅游业的复苏势头和稳定增长，特别是在国际游客细分市场，为这座城市在2026年继续加大市场推广、拓展航线、提高服务质量奠定了基础。（完）