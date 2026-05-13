岘港加速成为亚洲一流旅游中心

世界遗产 会安古街--岘港著名目的地。本报记者 毕山 摄

面对拓展发展空间的新机遇，岘港旅游业正展现出强劲的决心，全力巩固其亚洲一流旅游中心的地位。凭借2025年的积极成果和2026年初的向好信号，岘港正在部署多项措施，以保持两位数增长率并提升目的地的竞争力。



令人印象深刻的增长势头



据岘港市文化体育与旅游局，2025年，该市累计接待住宿游客超过1770万人次，比2024年增长超过18%。其中，国际游客超过760万人次，增长超过25%；国内游客约1010万人次，增长超过13%。住宿、餐饮和旅行服务总收入超过57.3万亿越盾，增长超过22%。



2025年，岘港市累计接待住宿游客超过1770万人次。图自越通社



2026年，岘港市旅游业增长势头得以延续。前4个月，各住宿机构累计接待游客近600万人次，比2025年同期增长19.2%；其中，国际游客近340万人次，增长24.9%。



在雄王祭祖日及4·30-5·1假期，岘港是游客量和旅游收入最高的地方之一，接待游客约146万人次，比去年同期增长近35%，旅游收入约5.7万亿越盾。



各航空枢纽的繁忙景象也印证了这座“宜居城市”的吸引力。目前，岘港有27条航线正在运营，其中20条是与韩国、日本、东南亚和中东等重点市场连接的国际定期航线。



全面可持续发展战略



在全球旅游业强劲复苏的背景下，岘港的目标不仅是保持增长，更是要崛起成为亚洲一流旅游中心。该市着力完善规划，按照连接现代都市与文化和生态价值的方向拓展旅游空间。



岘港旅游生态系统按照发展特色产品线的方向进行重组。图自越通社

旅游生态系统按照发展特色产品线的方向进行重组，如高端度假地产、MICE旅游、高尔夫旅游；同时推动婚庆旅游、医疗旅游和夜间经济等新产品。在发展产品的同时，该市注重投资基础设施和加强跨区域联通。岘港正在推动岘港国际机场的升级改造，将仙沙港转型为专用旅游港的方向，并完善连接会安、三岐、朱莱及国际口岸的交通路线。



据岘港市文化体育与旅游局局长陈氏红幸介绍，为确保2026年实现两位数增长目标，该市需要加快岘港国际机场T1、T2航站楼的扩建进度；吸引投资于仙沙、寿光游艇码头综合体，并尽早实施重点项目。