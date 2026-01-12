山罗省斜处“云海天堂”跻身2026年全球26个最值得去目的地榜单

因保留着原始空间且商业化痕迹较少，山罗省斜处（Tà Xùa）被印度新德里电视台（NDTV）评选为2026年全球26个最值得去目的地之一。

山罗省斜处是入选该榜单的越南唯一代表。NDTV评价称，原始的自然景观和淳朴的风貌是使其脱颖而出的核心要素。

NDTV将斜处形容为越南的“追云天堂”，其中以“恐龙脊背”闻名。这是一条多年来在旅行爱好者中口耳相传的徒步线路。该小径狭窄，全长约1.5—2公里，沿着山脊延伸，两侧是深不见底的山谷，上方则是层层翻涌、洁白轻盈的云海。行走在云海之间，天与地之间的界限仿佛融为一体，带来一种既令人心潮澎湃、又难得宁静的独特体验。



拥有原始风光、少有商业化痕迹的环境正是斜处在NDTV眼中脱颖而出的关键所在。与喧闹拥挤的旅游区不同，这里呈现出一种本真的魅力：巍峨的群山、瞬息万变的云海，以及当地居民悠然缓慢的生活节奏。对许多国际游客而言，斜处不仅是一个打卡之地，更是一个可以“慢下来”，倾听自然、倾听内心的地方。

据NDTV介绍，该榜单重点聚焦仍然“游离于大众旅游版图之外”的目的地，契合2026年体验式旅游、追求差异化与原真价值的趋势。

上榜的各个目的地大多尚未过度拥挤，既拥有引人入胜的自然景观，或能在一次体验之后便给人留下难忘的情感记忆。

山罗省斜处距离首都河内约200公里，被誉为越南北部山区最美的“追云天堂”之一，是众多旅行爱好者和摩旅玩家心中渴望征服的目的地。

斜处海拔超过2800米，气候全年凉爽，夏季气温不超过28摄氏度；冬季温度则比平原地区低3—6摄氏度。

由于全年被云雾环绕，斜处在任何时候前往都别有一番美景。不过，最佳的追云时间是每年11月至次年4月。在这一时期，低温和较高的湿度有利于云海形成，几乎随时都能邂逅最迷人的云景。



