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山林秘境焕新颜：探访广义省腊赫湖—龙溪生态旅游区

位于广义省山西下乡婆花村的腊赫湖—龙溪（Hồ Rà Hách－Suối Ruông）生态旅游区至今仍保持着原始自然风貌，湖水清澈碧绿，四季清凉。这里社区旅游和生态旅游发展与歌侗族（Ca Dong）族文化特色保护结合潜力巨大。

 

歌侗族族同胞在山西下乡腊赫湖—龙溪生态旅游区表演传统乐器。图自越通社

位于广义省山西下乡婆花村的腊湖—龙溪（Hồ Rà Hách－Suối Ruông）生态旅游区至今仍保持着原始自然风貌，湖水清澈碧绿，四季清凉。这里社区旅游和生态旅游发展与歌侗族（Ca Dong）族文化特色保护结合潜力巨大。

山西下乡人民委员会主席阮氏情表示，经过两个月的建设，山西下乡人民委员会完成了腊湖—龙溪生态旅游区内各项工程（首期）建设并正式开门迎客。

山西下乡党委书记高国进表示，腊湖—龙溪生态旅游区正式投入运营，是山西下乡党委2025—2030年经济社会发展决议落实期间所取得的阶段性成果。其中，一项重要任务就是充分挖掘当地自然景观资源优势赋能旅游业发展，并将歌侗族传统文化特色转化为经济社会发展的重要资源。另一方面，该乡也多措并举落实广义省委关于旅游业发展的决议。

现阶段，山西下乡正整合各类资源，建设腊湖—龙溪生态旅游区游客服务站和生态旅游景点，组建民间文艺演出队，恢复歌侗族传统乐器——水琴。未来，当地将继续挖掘旅游资源潜力，加大历史遗迹和自然风景名胜的宣传推广力度，吸引更多投资资金流入，为实现地方经济社会可持续发展注入新动力。

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从高处俯瞰的腊赫湖美景。图自越通社
湖的水源发源于海拔1000多米的阿丁（A Din）山，流经丝绸瀑布（Thác Lụa）后，形成蜿蜒曲折的龙溪。溪流穿行于岩石峡谷之间，在郁郁葱葱的原始森林掩映下，景色清幽秀美。

每个季节腊湖—龙溪生态旅游区都展现出不同的魅力。雨季时，水流丰沛奔腾，气势磅礴。旱季时，湖水碧绿清澈，倒映着群山与森林，营造出宁静而富有诗意的自然景观，是休闲度假、亲近自然的理想之地。

来到这里，游客不仅可以在炎炎夏日畅游于清凉澄澈的湖水中，感受大自然的惬意，还能聆听原始森林的天籁之音，品尝山区独具特色的民族美食，并参与生态环境保护和民族文化传承工作。

婆花村的丁因先生表示，歌侗族同胞世世代代生活在阿丁山脚下和丝绸瀑布一带，与自然和谐共生。当地居民世代从事山地耕作，始终坚持不破坏上游源头森林，因此森林不仅为他们提供了生计，也涵养了宝贵的水源。如今，当地群众正与政府携手，共同推进腊湖—龙溪生态旅游区的建设和发展，希望家乡实现更好的发展。（完）

报道/ 越通社

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