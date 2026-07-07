山林秘境焕新颜：探访广义省腊赫湖—龙溪生态旅游区

位于广义省山西下乡婆花村的腊赫湖—龙溪（Hồ Rà Hách－Suối Ruông）生态旅游区至今仍保持着原始自然风貌，湖水清澈碧绿，四季清凉。这里社区旅游和生态旅游发展与歌侗族（Ca Dong）族文化特色保护结合潜力巨大。



山西下乡人民委员会主席阮氏情表示，经过两个月的建设，山西下乡人民委员会完成了腊赫湖—龙溪生态旅游区内各项工程（首期）建设并正式开门迎客。



山西下乡党委书记高国进表示，腊赫湖—龙溪生态旅游区正式投入运营，是山西下乡党委2025—2030年经济社会发展决议落实期间所取得的阶段性成果。其中，一项重要任务就是充分挖掘当地自然景观资源优势赋能旅游业发展，并将歌侗族传统文化特色转化为经济社会发展的重要资源。另一方面，该乡也多措并举落实广义省委关于旅游业发展的决议。



现阶段，山西下乡正整合各类资源，建设腊赫湖—龙溪生态旅游区游客服务站和生态旅游景点，组建民间文艺演出队，恢复歌侗族传统乐器——水琴。未来，当地将继续挖掘旅游资源潜力，加大历史遗迹和自然风景名胜的宣传推广力度，吸引更多投资资金流入，为实现地方经济社会可持续发展注入新动力。



从高处俯瞰的腊赫湖美景。图自越通社