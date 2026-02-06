少数民族地区和山区新农村建设国家目标计划第一阶段（2026-2030年）获批

越南农业与环境部近日发布决定，批准2026—2035年阶段少数民族地区和山区新农村建设、可持续减贫和经济社会发展国家目标计划第一阶段（2026-2030年）。预计2026—2030年阶段经费安排总额为1044万亿越盾（折合人民币2790亿人民币）。

该计划旨在建设现代化、富有特色且可持续发展的新农村，全方位推动少数民族地区和山区向前发展，实施多维度、包容性的减贫政策，筑牢性别平等根基，织密社会保障网。同时，推动农村经济向绿色、循环、生态方向发展，并与农业结构调整优化相结合，重点提高人民收入水平和生活质量，缩小各地区之间发展差距。

计划中指出，力争到2030年将农村人民人均收入较2020年提高1.5到2倍，少数民族同胞收入达到全国平均水平的约一半；将多维减贫率保持在每年1%到1.5%，将少数民族地区和山区多维贫困户比例降至10%以下，基本消除特别困难乡、村。预计全国约有65%的乡达到新农村标准，其中10%的乡达到现代化新农村标准，另有5个省市完成新农村建设任务。

其中把重点放在推动农村农业与经济向生态化、现代化方向重构，优先采用低排放生产模式、有机农业、循环农业、越南良好农业规范(VietGAP)标准和全球良好农业规范(Global GAP)，使用安全资料并强化产品溯源管理。

与此同时，继续巩固和发展集体经济与合作社并与产业价值链及可持续生计紧密结合；支持建设原材料集中产区，开展大规模商品生产，强化生产—加工—销售各环节衔接。

该计划还注重打造高质量、颇具特色、价值多元化、善待环境的“一乡一品”（OCOP）产品，加大加工环节技术应用力度，加强品牌建设，开拓市场，促进绿色“一乡一品”产品发展等。（完）