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将人民的幸福与生活质量置于各项政策的中心位置
为了使幸福不仅停留在口号上，而是真正实现在日常生活中，幸福指数需要通过政府和全社会的同步且务实的行动来不断提升。
积极的转变
3月20日“国际幸福日”的灵感源于不丹提出的“国民幸福总值”（GNH）。在越南，政府总理于2013年批准了每年举行国际幸福日活动的方案。自此，幸福不再仅仅是一个感性概念，而逐步成为政策制定和社会治理的目标。所有的发展政策必须坚持以人为中心，旨在实现实质性的满意度与民生福祉，而不仅局限于纯粹的经济指标。
在这一主张的基础上，越南多项民生保障政策得到了同步开展，助力人民生活水平逐年改善。
本着上述前提，《2025年世界幸福报告》中，越南排名第46位。这是越南自2012年该报告首次发布以来的最高排名，较2024年上升了8位，较2023年上升了19位，相比2016年的第96位更是大幅上升了50位。这一排名的提升不仅反映了生活水平的改善，还展现了社会信心、稳定感以及人民对生活的积极感受。
幸福并非抽象概念
在岘港市莲沼坊的一处工人住宅区，当被问及什么是幸福时，32岁的制衣厂女工阮氏幸分享道：“对我来说，幸福很简单，就是有稳定的工作，孩子有安全托付的地方，忙碌一天后还有时间休息。很多时候不需要什么大富大贵，只要少一分忧虑，心里就踏实了。”
从另一个角度来看，岘港市海洲坊45岁的网约车司机陈文勇说：“对我而言，最幸福的就是每天出门工作，特别是在高峰时段不堵车、不拥挤，而且每天出车都平平安安，没有交通事故或意外发生。”
由此可见，幸福并非抽象之物。它是人类非常具体的需求，从稳定的就业、便捷的医疗服务，到顺畅的交通和安全的居住环境。
为了进一步提高幸福指数，要求不仅是维持增长速度，而是要全面提升发展质量。这些增长目标要求各级政府同步、果断地介入。不能仅停留在计划或运动上，而需要通过可衡量的具体工作来细化，例如：一条运行更高效的公交线路、一个配套幼儿园的工人住宅区、一个真正实现减负的医院、一项缩短办理时间的行政手续，或是对生活的安心感。
幸福是一项国家战略
从另一个角度来看，岘港市海洲坊45岁的网约车司机陈文勇说：“对我而言，最幸福的就是每天出门工作，特别是在高峰时段不堵车、不拥挤，而且每天出车都平平安安，没有交通事故或意外发生。”
由此可见，幸福并非抽象之物。它是人类非常具体的需求，从稳定的就业、便捷的医疗服务，到顺畅的交通和安全的居住环境。
为了进一步提高幸福指数，要求不仅是维持增长速度，而是要全面提升发展质量。这些增长目标要求各级政府同步、果断地介入。不能仅停留在计划或运动上，而需要通过可衡量的具体工作来细化，例如：一条运行更高效的公交线路、一个配套幼儿园的工人住宅区、一个真正实现减负的医院、一项缩短办理时间的行政手续，或是对生活的安心感。
幸福是一项国家战略
党的十四大确定了到2030年的奋斗目标，即越南进入全球幸福指数前40强国家行列。
该目标通过具有国家规模的具体战略进行规划，将人民的幸福与生活质量置于各项政策的中心位置。
据此，建设可持续的社会保障体系，提供多样化、专业化的社会救助服务，及时支持和保护弱势群体。
环境保护被列为紧迫性任务。相关计划旨在维护绿色、清洁、美观且富有民族文化特色的生活环境。同时，提高自然灾害预报预警能力，加强气候变化监测及灾害风险管理，确保人民生命财产在风暴洪水威胁下的安全。（完）