为了使幸福不仅停留在口号上，而是真正实现在日常生活中，幸福指数需要通过政府和全社会的同步且务实的行动来不断提升。

为了使幸福不仅停留在口号上，而是真正实现在日常生活中，幸福指数需要通过政府和全社会的同步且务实的行动来不断提升。



积极的转变



3月20日“国际幸福日”的灵感源于不丹提出的“国民幸福总值”（GNH）。在越南，政府总理于2013年批准了每年举行国际幸福日活动的方案。自此，幸福不再仅仅是一个感性概念，而逐步成为政策制定和社会治理的目标。所有的发展政策必须坚持以人为中心，旨在实现实质性的满意度与民生福祉，而不仅局限于纯粹的经济指标。



在这一主张的基础上，越南多项民生保障政策得到了同步开展，助力人民生活水平逐年改善。



本着上述前提，《2025年世界幸福报告》中，越南排名第46位。这是越南自2012年该报告首次发布以来的最高排名，较2024年上升了8位，较2023年上升了19位，相比2016年的第96位更是大幅上升了50位。这一排名的提升不仅反映了生活水平的改善，还展现了社会信心、稳定感以及人民对生活的积极感受。



幸福并非抽象概念



河江邱威（Khau Vai ）爱情集市为使“岩石之地”人民的生活变得更加生动、保持独特的文化特色做出了贡献。 图自越通社

在岘港市莲沼坊的一处工人住宅区，当被问及什么是幸福时，32岁的制衣厂女工阮氏幸分享道：“对我来说，幸福很简单，就是有稳定的工作，孩子有安全托付的地方，忙碌一天后还有时间休息。很多时候不需要什么大富大贵，只要少一分忧虑，心里就踏实了。”



从另一个角度来看，岘港市海洲坊45岁的网约车司机陈文勇说：“对我而言，最幸福的就是每天出门工作，特别是在高峰时段不堵车、不拥挤，而且每天出车都平平安安，没有交通事故或意外发生。”



由此可见，幸福并非抽象之物。它是人类非常具体的需求，从稳定的就业、便捷的医疗服务，到顺畅的交通和安全的居住环境。



为了进一步提高幸福指数，要求不仅是维持增长速度，而是要全面提升发展质量。这些增长目标要求各级政府同步、果断地介入。不能仅停留在计划或运动上，而需要通过可衡量的具体工作来细化，例如：一条运行更高效的公交线路、一个配套幼儿园的工人住宅区、一个真正实现减负的医院、一项缩短办理时间的行政手续，或是对生活的安心感。



幸福是一项国家战略

在岘港市莲沼坊的一处工人住宅区，当被问及什么是幸福时，32岁的制衣厂女工阮氏幸分享道：“对我来说，幸福很简单，就是有稳定的工作，孩子有安全托付的地方，忙碌一天后还有时间休息。很多时候不需要什么大富大贵，只要少一分忧虑，心里就踏实了。”从另一个角度来看，岘港市海洲坊45岁的网约车司机陈文勇说：“对我而言，最幸福的就是每天出门工作，特别是在高峰时段不堵车、不拥挤，而且每天出车都平平安安，没有交通事故或意外发生。”由此可见，幸福并非抽象之物。它是人类非常具体的需求，从稳定的就业、便捷的医疗服务，到顺畅的交通和安全的居住环境。为了进一步提高幸福指数，要求不仅是维持增长速度，而是要全面提升发展质量。这些增长目标要求各级政府同步、果断地介入。不能仅停留在计划或运动上，而需要通过可衡量的具体工作来细化，例如：一条运行更高效的公交线路、一个配套幼儿园的工人住宅区、一个真正实现减负的医院、一项缩短办理时间的行政手续，或是对生活的安心感。

生存东岛战士们在与慰问长沙群岛官兵及居民的工作团进行文艺交流表演时展现出灿烂的笑容。 图自越通社

党的十四大确定了到2030年的奋斗目标，即越南进入全球幸福指数前40强国家行列。



该目标通过具有国家规模的具体战略进行规划，将人民的幸福与生活质量置于各项政策的中心位置。



据此，建设可持续的社会保障体系，提供多样化、专业化的社会救助服务，及时支持和保护弱势群体。



环境保护被列为紧迫性任务。相关计划旨在维护绿色、清洁、美观且富有民族文化特色的生活环境。同时，提高自然灾害预报预警能力，加强气候变化监测及灾害风险管理，确保人民生命财产在风暴洪水威胁下的安全。（完）