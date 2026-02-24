将人工智能引入校园：为学生配备核心数字能力

教育培训部已颁布中小学生人工智能教育试点内容框架，预计自2026年初起开展实施，后续将进行评估、完善并推广。此举被视为为学生配备核心数字能力的必要举措，同时也帮助学生们学会以人文和可持续的方式应用人工智能。

越南教育培训部下属越南教育科学研究院院长黎英荣教授表示，在制定学生人工智能能力框架过程中，越南教育科学研究院于2024年初对全国各省市逾1.1万名学生进行了调查。结果显示，87%的学生已了解人工智能在教育领域的应用，但主要困难在于缺乏相关知识和技能、设备和技术的不足，以及缺乏教师的指导。

另一项于2025年初对近3.5万名中小学教师开展的调查表明，76%的教师曾在课堂上使用过人工智能。尽管近70%的教师对此持积极评价，但他们仍对人工智能的准确性、隐私和数据安全风险，以及人与人之间互动减少的可能性表示担忧。

这些数据表明在校园中开展人工智能教育的紧迫性。学生需要尽早接受人工智能教育，以了解如何有效运用人工智能。

2026年2月，教育培训部组织开展了首期校园人工智能教育试点培训班。教学活动将采用三种方式：将人工智能融入现有课程教学；开设独立专题；组织体验活动、兴趣小组。试点结果将作为在中小学校（从一年级至十二年级）推广人工智能教育的依据。

学生人工智能教育内容框架基于四大知识板块构建：以人为本的思维、人工智能伦理、人工智能技术与应用、人工智能系统设计。

内容分为三个层级，对应不同学段。小学阶段为第一层级（启蒙），帮助学生理解基本概念。第二层级（基础）面向初中阶段，旨在发展人工智能伦理、技术、应用方面的基础能力，并初步分析人工智能技术对社会的初步影响。最高层级（创造）面向高中阶段，帮助学生自信运用人工智能，理解一些基本原理，并能设计和调整简单的人工智能工具，同时具备对社会问题、人权和公民责任进行深入思辨的能力。

河内国家大学下属教育大学师范学院院长阮志成副教授认为，及早将人工智能引入校园是为学生配备核心数字能力的必要之举。特别是作为“数字原住民”的Z世代，更需要掌握相关知识，成为明智的技术消费者，避免被动或不当使用技术。同时应避免将其变成一门理论繁重的新增科目。

老街省重点高中校长吴青春博士说，在当今背景下，将人工智能相关内容引入中小学课程是适切且必然的。在高中阶段，应鼓励学生通过科学探索项目来探索、设计和改进简单的人工智能应用。（完）