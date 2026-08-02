对偏远地区“Z世代”村长的期望

截至7月底，广义省各村的领导班子健全工作已全部完成。在西部多个山区乡，各族群众已信任并选举了“Z世代”村长。凭借年轻活力、热情，以及能动性、创造力和对4.0科技时代的适应能力，这些“Z世代”村长被寄予厚望，将为偏远地区各村带来“新气象”，推动各村日益向好发展。

在广义省得隆（Đăk Long）乡，在村领导班子健全后，有两位Z世代村长：伊冷（Y Lạnh，生于2000年），为瓦庄（Vai Trang）村村长；阿吕谢（A Ly Xê，生于1999年），为得亚（Đăk Ák）村村长。

伊冷毕业于护理大专，2021年毕业后曾在得门（Đăk Môn）乡一所学校担任合同制员工。村庄合并后，凭借其能动性和在当地的威信，伊冷被推荐参选，并以超过90%的赞成率获得村民信任，当选为2025-2030年任期瓦庄村村长。



得亚村村长阿吕谢正与村民一起参与修建横跨得隆溪的桥梁。他高中毕业，尚未接受专业培训，但这位年轻人始终满怀热情、勇气，并愿意为乡村发展奉献。因此，阿吕谢获得村民信任，以100%的赞成率当选为2025-2030年任期得亚村村长。

在边境乡育农（Dục Nông），得布莱（Đăk BLái）村村长伊妪（Y Dứa，生于2000年）是刚刚获得群众信任当选的最年轻的村长。伊妪2021年毕业于社会工作大专，曾任村团支部书记和村祖国阵线工作干部。无论在哪个岗位，伊妪都展现出对工作的责任精神，对群众的尽心尽力。正因如此，这位“Z世代”女孩以近乎全票的赞成率当选村长。