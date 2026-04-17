经济
富寿省在中国上海开展投资促进活动
在中国上海市举行的富寿省投资促进会议框架内，4月16日上午，富寿省人民委员会主席陈维东主持了与上海39家大型企业和集团代表的投资促进会。
陈维东在会上强调了富寿省自2025年7月1日与永福省、和平省合并后的战略地位。目前，富寿省面积超过9300平方公里，人口超过400万，面积和人口分别位列全国第15位和第11位。该省位于昆明-老街-河内-海防-广宁经济走廊上，是连接中国西南地区与越南北部的重要贸易通道。
富寿省拥有多样化的自然生态系统，已规划57个工业园区，其中30个园区总面积超过5800公顷，基础设施配套完善，随时提供净地。该省目前吸引742个外商直接投资项目，总投资额近140亿美元；其中中国有180个项目，总投资额35.7亿美元，占外商直接投资总额的约26%。一些典型项目包括比亚迪越南电子厂，投资额4.11亿美元；同时，太平洋集团、京东和吉利等多家大型集团正在考察投资。
陈维东强调了在以改革创新、科技和数字化转型为基础推动本省发展，力争实现到2030年成为工业、贸易、物流、医疗和高素质培训中心，到2045年成为现代都市、繁荣社会等目标的决心。他同时强调，富寿省将继续推进行政改革，建设透明、高效的政府，并依法适用最高投资优惠政策。