富国荣获2026年亚洲十大最美岛屿亚军

在著名旅游杂志《DestinAsian》举办的“读者选择奖”（Readers’ Choice Awards）评选中，坚江省富国岛被评为2026年亚洲十大最美岛屿亚军。



富国是越南唯一的代表跻身榜单，而且还位居榜上第二位，实现连续三年的惊人跨越。回顾其在《DestinAsian》的历程，这座“珍珠岛”展现了稳健而巨大的进步：从2024年的第6名，到2025年的第5名，直至2026年正式成为亚洲亚军。



这种持续攀升的态势释放了一个明确信号：富国并非“昙花一现”的现象，而是保持着稳定的吸引力，并正步入与区域顶级旅游天堂平起平坐的竞争行列。



富国为何能征服最挑剔的读者，并不难理解。《DestinAsian》的专家们对这座岛屿的华丽蜕变不吝赞辞，强调：“富国正是热带旅游的新纪元。”



这种转型明显体现在富国南岛的日落小镇（Sunset Town）。据《DestinAsian》评价，这里是“景观、文化与娱乐以非凡方式融合”之地。除了极具感染力的建筑体系外，这里还创下了史无前例的纪录——每晚举办两场带有烟花表演的多媒体秀，使富国南岛成为全天候节庆活动的中心，为游客带来从早到晚的连连惊喜。

坚江省富国亲吻桥上燃放的艺术烟花。图/越通社

近期，富国菠萝岛缆车也被《Travel + Leisure》评选为亚洲11个最壮观的缆车体验之一。



富国的崛起离不开顶级度假建筑群的支撑。在2026年《DestinAsian》读者选择奖的“越南最佳度假村”类别中，这座珍珠岛的住宿基础设施引发了“震撼”，在前10名中占据了5个席位。



富国旅游的成绩不仅是一个头衔，更成为了富国岛走向世界旅程中的重要里程碑。在全球读者投票的排行榜中连续晋升，表明珍珠岛的魅力不仅来自自然景观，更来自日益完善的旅游生态系统——在这里，度假、娱乐、建筑与体验被完美串联在同一个目的地。



随着2027年APEC会议将富国选为举办地，世界对这座岛屿的关注必将进一步提升。凭借当前的发展势头，这座珍珠岛将不仅以亚洲的美丽海滩而深受青睐，更在于逐步形塑自己作为区域现代热带旅游新符号的地位。（完）