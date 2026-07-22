富国岛列入Expedia2026年十大度假岛屿榜单

全球最大在线旅游服务集团Expedia近日发布了2026年十大度假岛屿榜单（Island Hot List 2026），越南富国岛名列其中。

全球最大在线旅游服务集团Expedia近日发布了2026年十大度假岛屿榜单（Island Hot List 2026），越南富国岛名列其中。

与富国岛一同入选的还有圣卢西亚、葡萄牙的圣港岛、希腊的锡罗斯岛、挪威的罗弗敦群岛和斐济等著名目的地。

据Expedia介绍，度假岛屿旅游需求正在强劲增长。关于此类旅游的在线搜索量较去年同期平均增长55%，而社交媒体提及量增长约20%。这一趋势反映了游客对拥有自然景观、文化特色和宁静空间的旅游目的地的需求日益增长。

在今年的榜单中，富国岛排名第九，与菲律宾的巴拉望岛一同作为东南亚代表跻身前十。据Expedia介绍，该排名基于搜索趋势、游客关注度和岛屿度假目的地的发展潜力。

富国菠萝岛。图自越通社

位居榜首的是加勒比的圣卢西亚，其次是葡萄牙的圣港岛和塞舌尔的普拉兰岛。三个欧洲岛屿——葡萄牙的圣港岛、希腊的锡罗斯岛和挪威的罗弗敦群岛——因其自然美景、独特的文化体验和宁静空间而获得高度评价。



Expedia认为，当前旅游趋势正从熟悉的目的地转向新兴岛屿，游客可以在那里体验本土文化、原始自然景观和慢生活节奏。该平台也建议游客提前预订或选择淡季出行，以获得合理的价格和更便捷的体验。