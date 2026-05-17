如今宣光省寇瓦（Khâu Vai）乡的寇瓦爱情集市早已不仅仅是昔日恋人重逢的地方，而已成为一处独特的文化空间——高山地区同胞的记忆与习俗得以守护与传承之地。每年农历三月，寇瓦都会响起了芦笙声、对唱声，身着绚丽民族服饰的各族同胞齐聚一堂，洋溢着浓郁的节日氛围。

从爱情的约定……



寇瓦爱情集市源于一个凄美的爱情故事：侬族青年啊波与热依族姑娘啊小因家族和习俗的阻隔，最终未能结为夫妻。离别之前，两人相约此后每年农历三月二十七，都回到寇瓦重逢，相聚倾诉思念之情。



当年的约定，后来逐渐演变成岩石高原上一场特殊的集市。当地民众来到这里，不仅是为了买卖交换商品，更是为了与昔日恋人重逢，重温往昔回忆。随着时间推移，这一集市逐渐成为同文岩石高原上独具一格的文化特色。寇瓦最特别之处，在于这里的人们以包容的态度面对过去。即便已经成家，人们依然可以坦然前来与旧人相见，而不会受到责备或阻拦。对于高山地区的各族同胞而言，曾经拥有过的感情，本身就是值得珍惜与尊重的。



当地民族同胞穿着传统服饰参加寇瓦爱情集市。图自越通社



寇瓦乡长老松米奴（Sùng Mí Nô）表示，当地民众至今仍把爱情集市视为社区精神生活的一部分。他说，“以前交通很不方便，乡亲们天还没亮就步行出发，带上一点儿玉米酒和几块点心去赶集市。有的人只是围坐在一起聊一聊，然后便各自回家。但无论如何，每年都会来。不是为了离开自己的家庭，而是为了让内心更加释然，更好地面对当下的生活。”



……到高山地区文化遗产



如今，寇瓦爱情集市早已不仅是昔日为了情缘的重逢之约，而已发展成为一项独具特色的文化节庆活动，吸引着众多国内外游客前来体验。



近年来，随着旅游业的发展，活动空间也有所扩大，期间举行民族传统服饰秀、民歌演唱、芦笙舞表演、抛绣球等丰富多样的活动。此外还设置了高山地区美食空间，介绍汤锅、玉米饭、玉米酒等地方各种特色美食，深受游客欢迎。



如今，寇瓦爱情集市早已不仅是昔日为了情缘的重逢之约，而已发展成为一项独具特色的文化节庆活动。图自越通社

