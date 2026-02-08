旅游 安子遗迹与名胜群免费开放至2028年底 08/02/2026 2月5日，广宁省人民议会通过决议，从2026年至2028年底三年期间将免费开放安子遗迹与名胜群。 2月5日，广宁省人民议会通过决议，从2026年至2028年底三年期间将免费开放安子遗迹与名胜群。这是在安子遗迹与名胜群被联合国教科文组织列入世界遗产名录后，广宁省为了报答游客的支持，以及刺激旅游需求所采取的措施之一。安子遗迹与名胜群免费开放至2028年底。图自越通社此举被视为广宁省对为在保护、维护和构建遗产档案工作中做出巨大贡献的人民、僧尼、佛教徒和游客表达深切感恩的行动。免费参观不仅满足了广大民众的愿望，也是推广竹林佛教“祖地”、与陈仁宗佛皇修行事业紧密相连之地——安子形象的杠杆。此外，据统计数据显示，参观安子的游客量呈显著下降趋势，从2018年的超过100万人次降至2025年约56.7万人次。因此，“零费用”政策有望产生强大推力，吸引游客重返，为周边地区制定规划、吸引投资和发展多样化旅游产品创造条件。安子遗迹与名胜群免费开放至2028年底。图自越通社凭借“零费用”政策，安子有望继续成为民族自豪精神的汇聚地，通过如陈朝遗址和国家级特别遗迹白藤江等历史名胜，成为年轻一代传统教育的红色地址。（完） 报道/越南画报 越通社 Tags:安子遗迹与名胜群, 免费开放