安子遗迹与名胜群免费开放至2028年底

2月5日，广宁省人民议会通过决议，从2026年至2028年底三年期间将免费开放安子遗迹与名胜群。

2月5日，广宁省人民议会通过决议，从2026年至2028年底三年期间将免费开放安子遗迹与名胜群。这是在安子遗迹与名胜群被联合国教科文组织列入世界遗产名录后，广宁省为了报答游客的支持，以及刺激旅游需求所采取的措施之一。