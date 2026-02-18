守护越南少数民族的文化之魂

在越南54个民族共同构成的多彩文化版图中，人口不足一万、甚至仅有数百人的极少数民族虽规模微小，却以独特的语言、服饰、习俗和传统知识，丰富着民族文化多样性。他们既是文化多样性的组成部分，也是古老传统价值的重要守护者。然而，在现代化进程加速的背景下，这些文化正面临消逝风险。

山林深处的珍贵遗产



极少数民族多分布在条件艰难的山区和边远地区。尽管人口稀少，但每个民族都保留着鲜明的文化特征。



俄都族目前仅有400余人，聚居在乂安省南嫩河沿岸，族语濒临失传，但婚礼、迎雷声等传统仪式仍被延续。



布娄族约500人，生活在栅栏环绕的村落中，锣钲文化尤具特色，其中象征夫妻的“他钲”被视为神圣之物。



勒曼族是越南人口最少的民族之一，仅存于靠近越柬边境的一个村庄，至今仍保留“开谷仓门”等重要农业仪式。



在沱江上游，人口不足千人的西拉族依然坚守传统信仰、风俗和生产方式。



这些文化元素构成了越南文化遗产宝库中质朴而富有生命力的重要组成部分。但目前，不仅语言，连曾经引以为傲的传统服饰，也逐渐只在节庆场合出现，文化传承面临严峻挑战。



从政策到实践的文化守护



越南党和国家始终将各民族文化视为国家宝贵遗产。通过实施《2021—2030年少数民族和山区经济社会发展国家目标计划》第一阶段（2021—2025年），极少数民族和困难少数民族群体的生活条件得到明显改善。



其中，第六号项目着力于将文化保护与旅游发展相结合，第九号项目重点支持人口极少数民族和困难民族群体的发展，帮助恢复和弘扬多项传统节庆、风俗和文化实践。



越南文化体育与旅游部也组织实施多项计划，恢复和保护布依族、仡佬族等人口较少民族的文化特色，提升少数民族地区的文化生活水平。



此外，文化体育与旅游部每年在全国范围内组织越南各民族文化遗产日活动，开展调查研究，并开设由艺人直接传授非物质文化遗产和传统手工艺的传习班，增强年轻一代的文化认同。



文化体育与旅游部副部长郑氏水表示，人口极少数民族的传统文化不仅属于某一地区或群体，而是国家的无价之宝。守护和弘扬这些文化价值，是一项具有重要政治、经济和社会意义的长期任务，有助于巩固民族团结，丰富和发展富有民族特色的越南文化。（完）