奥林匹克运动助力提升越南体育在国际舞台上的地位

2025年是充满挑战的一年，但也见证了越南体育的非凡努力。在落实《到2030年体育发展战略及2045年愿景》的背景下，越南体育不仅将维持和发展群众运动，还将提高质量，继续在国际舞台上确立其地位。

2025年是充满挑战的一年，但也见证了越南体育的非凡努力。在落实《到2030年体育发展战略及2045年愿景》的背景下，越南体育不仅将维持和发展群众运动，还将提高质量，继续在国际舞台上确立其地位。



越南体育局局长、越南奥林匹克委员会常务副主席阮名黄越强调，2026年将是繁忙的一年，将举办多项重大赛事，同时也是越南体育行业传统日80周年（1946.3.27 – 2026.3.27）。为优化资源，越南奥林匹克委员会和越南体育局将特别关注并大力投资于营养、青年培训以及体育管理数字化转型，同时推动社会化，以获得更多财政资源支持各支国家队赴海外集训和聘请优秀专家，以期在成绩上取得突破。

2026年，越南奥林匹克委员会将继续协调成功举办"全民健康奥林匹克跑步日"、"儿童奥林匹克日"系列活动和儿童溺水预防项目等。同时，为各大国际体育赛事做好最充分的准备；继续与国际奥委会协调，为重点奥运项目的教练员组织管理培训和专业技术培训班；加强奥林匹克宣传教育，并与反兴奋剂和体育道德工作相结合；扩大国际合作，争取亚洲奥林匹克理事会和国际奥委会的支持，以吸引发展资助资金。



越南文化、体育与旅游部部长、越南奥林匹克委员会主席阮文雄强调，2026年不仅是收获奖牌的一年，更是通过在国际舞台上的成就，肯定越南文化、越南人民本色和地位的一年。凭借整个行业的同心协力，越南体育将出色完成既定任务，并为祖国争光。