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奇英地道——国际游客了解越南抗战历史的重要窗口
地下城堡
在抗战时期，奇英地道距伪政权中心约7公里，距美军基地仅约2公里。是一处极具战略意义的“地下交通枢纽”。奇英地道承担着连接平原与西部山区的重要任务，用于输送粮食、物资和干部，是革命力量赖以生存和发展的生命线。
来到这里的许多人都会惊讶地发现，在这片白沙地上竟隐藏着一套坚固的地下地道系统，布局科学且充满创造力，为革命力量提供掩护基地，使其能够应对美军和伪军的猛烈扫荡，并组织游击战，让敌人闻风丧胆。
老战士、奇英地道遗址讲解员黄金达透露，奇英地道自1965年中至1967年建成，呈现棋盘式布局，总长32公里，宽0.5–0.8米，高近1米，主要集中在石新村和永平村。
在当年秘密开挖地道的过程中，石新村村民黎克片因刚入党，有幸参与了支部关于地道建设方案的讨论。黎克片透露，敌军通常在白天行军和扫荡，因此地道挖掘工作只能在傍晚至次日凌晨进行。民众只能用蜡烛照明，因为使用油灯会冒烟，而手电筒又太昂贵。据估计，这条地道挖掘过程中共使用了约2吨蜡烛。由于土质坚硬，必须使用撬棍和锄头，每晚各工作小组只能挖约5米地道。挖出的土方被堆放在民众的防炮掩体区域，散落的泥土则由妇女清理干净，以消除痕迹。
地道的走向沿着村道周围的竹丛延伸，通向各家各户，这既可以避免敌军坦克碾压导致地道坍塌，又能利用竹丛掩盖通风系统。特别是，各分支地道通常靠近民宅院子里的水井，具有双重用途：地道内的人可以从井里取水饮用，也可以通过打水来获取地面上的信息。
国际友人了解人民战争之地
石新古亭是如今探访奇英地道的重要起点，这里曾设有救护坑、粮食储藏点及通往各条支道的入口。随着时间推移，部分地道已被塌陷或被沙土掩埋。目前，当地已对部分地道进行修复，游客可以深入地下亲身体验，并从路边或农家稻草堆中的隐蔽出口走出，切身感受当年的隐蔽与艰险。
荷兰游客桑德拉（Sandra Woudstra）分享道，此次参观令人印象深刻，当地居民仅凭锄头、铁铲和撬棍等简单的农具，多年坚持秘密挖掘出长达32公里的地道系统。地道内生活非常狭窄，且常被水淹，但居民依然坚守、战斗，这充分展现了他们的团结力量、克服困难的毅力，以及对家乡和祖国的热爱。
意大利游客马里奥（Mario Valerio Dattola）对踏入地道底部，脚下轻柔流动的水波感到非常兴奋。他穿越几十米的地道，汗水顺着脸颊滑落，但当他从新的出口处爬出地面时，却被当地居民的热情友好所惊讶——他们以灿烂的笑容迎接游客，让人倍感温暖。