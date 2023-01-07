大卫·拉佩迪纳——信息技术学生的“传火人”

来自法国的大卫·拉佩迪纳在越南生活和工作10多年了，其间他一直为许多热爱软件行业，辛勤学习，力争成为优秀信息学工程师的越南年轻人传火。

到河内初期，他在TIBCO Orchestra Networks任职，招聘了 60 名越南工程师，编制了公司工作规则，并负责人员培训。这项工作为他提供了与各地大学和企业合作的机会，支持对方的软件人才培训和选拔。

他分享：“越南是科技行业充满活力的国家，创业公司风起云涌。越南拥有年轻的人口，技术行业人士受过高等教育，能力强”。越南的技术和软件市场潜能很大，他对越南TIBCO寄予厚望，能够推出很多有益的项目和产品。

在越南创意产业工作的国际专家和拉佩迪纳出席 “创意产业的过去、现在和未来” 国际研讨会。

拉佩迪纳与越日大学合作，为学生组织了一系列以技术和软技能为主题的研讨会。他也是学生团队顾问和导师，帮助学生打好学术基础，培养自己的软技能，对该业有概括性的认知和期望，并从他20年工作经验中汲取有益的技能。

我有机会参与他在越日大学举办的求职技能分享会。对于即将毕业准备步入职场的应届大学生来说，这是很有益的讲习班。 他表示：“我相信所有越南学生都能成为优秀的软件工程师”。因为除了知识外，越南学生还掌握了三大要素。首先是科学方法：时常试验、检查和证明自己的假设。第二是有好奇心：不断探究新东西，提出问题，主动深入了解正在使用的技术。第三是发展积极沟通和倾听的软技能”。

拉佩迪纳身怀用之不尽的正能量，孜孜不倦地鼓励越南学生提问，透露遇到的纠结，方便他给出最佳解决方案。

除了在职工作，他还是一名巴西柔术武师，和在越南的外国朋友组成了一个武术爱好组，共同习武，增强体质。他喜爱越南美食，亲自下厨烹饪。

除了精通英语，他正在努力学习越语，以便更好地了解越南风土人情。用他的活说：“越南是我发展事业的国度，也是我生活的一部分”。

大卫·拉佩迪纳是一名EAI/SOA软件专家。在法国，他曾是免费软件广播节目的演讲者（2007-2009）。他是文化网络杂志http://www.onirik.net（该网络登载世界各国文化之美的文章）的创始人和出版总监，还经常在Pirates Mag和Le Monde Informatique杂志发表有关信息技术的文章。



