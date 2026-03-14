大华银行持续看好越南经济前景

在近日发布的全球及越南经济展望报告中，新加坡大华银行（UOB）的专家认为，2026年可能仍将是充满波动的一年，全球经济将继续面临诸多难以预测的因素。



在报告中，大华银行基本维持对包括越南在内的大多数亚洲经济体的GDP增长（尽管存在下行风险）和通胀（存在上行风险）预测不变。



大华银行专家评估认为，在2025年实现了8.02%的增长率，越南经济在2026年初具备稳固基础。这一成果反映出制造业、出口以及国内消费活动的强劲复苏。在此基础上，大华银行维持对越南2026年GDP增长7.5%的预测，其中2026年第一季度预计增长约7%。



各位专家指出，推动经济增长的主要动力将继续来自政府推动基础设施投资的承诺、出口导向型制造业的扩张以及持续保持积极势头的外国直接投资（FDI）



不过，一些外部因素仍可能影响经济前景。其中，美国提出对全球商品征收10%关税的建议，可能对贸易和供应链产生影响。此外，由于地缘政治紧张局势导致的能源价格波动，也可能影响生产成本和物流费用。



大华银行越南资金市场业务总监丁德光。图/bnews.vn



谈及中东冲突对越南国内油价的影响时，大华银行越南资金市场业务总监丁德光表示，中东冲突是当前对国际油价产生显著影响的热点问题，这将直接影响越南国内汽油价格，而燃料价格又是许多生产经营和运输行业的重要成本投入。



不过，近年来越南一直在寻找多元化能源供应解决方案，加强能源自给能力，例如加大原油开采、扩大国内炼油化工业务，并推动绿色能源转型（如太阳能、风能、电动汽车等）。这些措施有助于减轻国际燃料市场波动带来的影响。此外，越南仍维持汽油价格平抑基金，以便在必要时对市场进行调节。



在货币政策方面，大华银行认为，在经济增长保持积极、通胀得到控制的背景下，越南国家银行很可能继续将再融资利率维持在4.5%。



数据显示，2026年1月越南通胀率同比降至2.53%，低于2025年12月的3.48%，也低于此前预测的3.1%。推动价格上涨的主要类别包括食品、住房和教育。



大华银行的报告还提及美元/越南盾汇率以及对未来汇率走势的预测。（完）