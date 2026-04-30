2026年初，流入越南的外资不仅在规模上增长，而且迅速转向高科技、数据和绿色生产领域。这一转变既为提升越南在全球价值链中的地位带来机遇，也提出了紧迫要求，即必须筛选和提升外资质量。

外资加速流入

大华银行（UOB）全球经济与市场研究部主管全德健（Suan Teck Kin）表示，2026年第一季度越南经济继续出现许多亮点，GDP增长达7.83%。值得注意的是，外资加速流入，注册资本总额达约152亿美元，同比增长42.9%，实际到位资金达54.1亿美元，为近5年来第一季度最高水平。加工制造业占投资总额的70%以上，表明全球供应链转移趋势正对越南产生了强大的吸引力。



年初以来，一系列大型项目陆续展开，如加速基础设施资本投资基金（AIC）与京北都市发展总公司及国际合作伙伴共同投资的人工智能（AI）数据中心项目，该项目位于新富中工业区，投资总额约21亿美元，预计本月内动工。





永隆Acecok工厂。图自Acecook

波特兰港全球贸易主管安迪·里德（Andy Reed）表示，该单位提议与西贡新港总公司合作，开辟波特兰港与盖梅-氏布港群之间的直达航线，形成稳定的跨太平洋物流通道，帮助越南商品更深入进入美国和加拿大市场。

在越南的跨国公司也增加绿色生产投资。位于永隆的Acecook工厂投资2亿美元，年产能8.1万吨，按照减排模式设计，预计每年减少约7.5万吨二氧化碳排放。可口可乐公司的生产活动继续扩大使用现代集成技术,以优化供应链和提升运营效率。



据胡志明市贸易投资促进中心代理主任陈富吕先生称，大型消费集团不断扩张投资表明，越南正从消费市场角色转变为区域内重要的生产基地。

超级集装箱船 M/V OOCL SPAIN 进入盖梅港（巴地-头顿省）。图自越通社

提升资金使用质量的机会



面对外资强劲流入越南，大华银行越南分行外国直接投资企业支持总监黎娜认为，投资者日益关注宏观经济稳定、资本成本和融资渠道。因此，维持流动性、稳定利率和汇率是保持竞争优势的关键因素。



Doosan Vina生产的近2000吨“越南制造”模块启程运往美国。图自越通社 工人在兴安省太瑞乡莲河泰工业区的Keystone Electrical（越南）工厂生产手持电动工具产品。图自越通社 位于宁平省福山工业区的MCNEX VINA有限公司（100%韩资）工厂用于出口的摄像头模块和电子元件生产线。图自越通社 在富寿省平川I工业区的Star Engineers （越南）公司电子元件生产线。图自越通社

长远来看，提升资金质量必须置于提升经济整体能力的框架内。首先是完善战略基础设施，特别是物流、能源和数字基础设施，为技术和制造业奠定基础。

公务员在胡志明市公共行政服务中心接收民众和企业的档案。图自越通社 位于宁顺省顺北县北丰乡的Hanbaram风电项目。图自越通社 胡志明市电力系统调度中心。图自越通社 海防市沥县国际港口。图自越通社

越南努力完善战略基础设施，特别是物流、能源和数字基础设施，优化行政审批流程，为大规模生产奠定基础。图自越通社

与此同时，推进行政体制改革、降低合规成本、缩短审批时间等都是投资者越来越重视的因素。另一个支柱是结合科技、半导体、人工智能和现代物流领域的需求，发展高素质人力资源。这是从广度吸引外资转向深度吸引外资、提高附加值的重要条件。



艮文力博士表示，促进外资企业与国内企业之间的联动也具有决定性意义。当产业集群和国内供应链形成时，越南企业可以更深度参与全球生产链，而不仅仅是停留在加工阶段。同时，按照绿色和可持续标准（符合环境、社会和治理标准）引导投资，将帮助越南在下一阶段迎接资本流动的趋势。

美国驻胡志明市总领事馆商务处处长格雷戈里·哈里斯（Gregory

Harris）表示，美国目前在越南全国有超过1500个投资项目，注册资本总额超过125亿美元，其中在胡志明市的投资项目有超过900个，投资总额约76亿美元。2025年越南对美国出口额超过1518亿美元，仅2026年前两个月就达238.4亿美元，同比增长21.9%。

这些成果证明越南是地区最具活力的经济体之一。贸易的增长带动了物流基础设施和供应链发展的需求，这为美国企业长期在越开展经营投资活动创造了机会。（完）