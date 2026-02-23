Báo Ảnh Việt Nam

基础设施突破为越南富强发展拓展空间与动力

在革新与融入进程中，基础设施被确定为越南经济的“命脉”，在引领增长和拓展发展空间方面发挥关键作用。

2026年1月20日，越共中央总书记苏林在作越共第十三届中央委员会向越共十四大提交的各项文件的报告时，再次强调“实现同步、现代化的基础设施突破”，其中“优先发展战略性交通基础设施、能源基础设施、城市基础设施、电信基础设施，特别是数字基础设施、数据基础设施”。

国家交通基础设施网络实现跨越式发展

近年来，越南交通基础设施体系发展强劲、更加配套，许多重点项目提前完成。截至2025年底，越南已有3345公里主干线高速公路和458公里立交匝道及连接线投入运营；已建成并投入运营1701公里沿海公路和1584公里国道。

vna_potal_can_canh_hon_220_km_cao_toc_bac_-_nam_duoc_thong_tuyen_dip_198_8212924.jpg
万宁-甘露高速公路是北南东部高速公路项目的组成部分之一。图自越通社
vna_potal_can_canh_hon_220_km_cao_toc_bac_-_nam_duoc_thong_tuyen_dip_198_8212907.jpg
vna_potal_can_canh_hon_220_km_cao_toc_bac-nam_duoc_thong_tuyen_dip_198_8212891.jpg

云峰-芽庄高速公路已由承包商建成完工。图自越通社

🚢 港口系统总吞吐量是2020年的1.3倍，从7.3亿吨增至9.3亿吨。

vna_potal_hai_phong_teu_thu_2_trieu_thong_qua_cang_hai_phong_trong_nam_2025_8470390.jpg
vna_potal_hai_phong_teu_thu_2_trieu_thong_qua_cang_hai_phong_trong_nam_2025_8470388.jpg

2025年通过海防港的第200万标准箱货物。图自越通社

vna_potal_tp_ho_chi_minh_khoi_nguon_luc_huong_ra_bien_lon_8538108.jpg
胡志明市盖梅-施威海港系统全景。图自越通社

✈️ 各机场总吞吐量是2020年的1.6倍以上，从年9240万人次增至1.55亿人次。

vna_potal_le_don_khach_du_lich_quoc_te_thu_20_trieu_den_viet_nam_8472798.jpg
vna_potal_le_don_khach_du_lich_quoc_te_thu_20_trieu_den_viet_nam_8472799.jpg

2025年在富国国际机场举行迎接越南第2000万名国际游客的仪式。图自越通社

📉 由此助力物流成本从2018年的21%降至目前的约17%，提升了国家竞争力

logistics-ruby.jpg

此外，机场系统、大型港口、铁路正集中投资升级完善，如已完成内排机场T2航站楼、新山一机场T3航站楼；推进隆城机场、嘉平机场、富国岛机场建设；国家铁路系统如南北高速铁路、老街-河内-海防铁路、河内-谅山铁路、海防-下龙-芒街铁路；以及河内市、胡志明市城市铁路系统均在积极建设中。

vna_potal_thu_tuong_kiem_tra_tien_do_thi_cong_cang_hang_khong_quoc_te_long_thanh_8186753.jpg
vna_potal_thu_tuong_kiem_tra_tien_do_thi_cong_cang_hang_khong_quoc_te_long_thanh_8186755.jpg
vna_potal_thu_tuong_kiem_tra_tien_do_thi_cong_cang_hang_khong_quoc_te_long_thanh_8187023.jpg

2025年8月，政府总理检查隆城国际机场施工进度。图自越通社

vna_potal_xay_dung_cang_hang_khong_quoc_te_gia_binh_tro_thanh_mot_trong_muoi_san_bay_dep_va_than_thien_nhat_the_gioi_8220154.jpg
vna_potal_xay_dung_cang_hang_khong_quoc_te_gia_binh_tro_thanh_mot_trong_muoi_san_bay_dep_va_than_thien_nhat_the_gioi_8220216.jpg
vna_potal_xay_dung_cang_hang_khong_quoc_te_gia_binh_tro_thanh_mot_trong_muoi_san_bay_dep_va_than_thien_nhat_the_gioi_8220219.jpg

2025年8月，北宁省嘉平国际机场开工建设。图自越通社

vna_potal_chinh_thuc_ap_dung_soat_ve_tu_dong_ung_dung_sinh_trac_hoc_tren_tuyen_duong_sat_cat_linh_-_ha_dong__8452208.jpg
vna_potal_chinh_thuc_ap_dung_soat_ve_tu_dong_ung_dung_sinh_trac_hoc_tren_tuyen_duong_sat_cat_linh_-_ha_dong__8452215.jpg
vna_potal_chinh_thuc_ap_dung_soat_ve_tu_dong_ung_dung_sinh_trac_hoc_tren_tuyen_duong_sat_cat_linh_-_ha_dong__8452202.jpg
vna_potal_chinh_thuc_ap_dung_soat_ve_tu_dong_ung_dung_sinh_trac_hoc_tren_tuyen_duong_sat_cat_linh_-_ha_dong__8452214.jpg
vna_potal_dung_sinh_trac_hoc_kiem_soat_ve_tu_dong_tren_tuyen_duong_sat_cat_linh_-_ha_dong__8452187.jpg
vna_potal_chinh_thuc_ap_dung_soat_ve_tu_dong_ung_dung_sinh_trac_hoc_tren_tuyen_duong_sat_cat_linh_-_ha_dong__8452211.jpg

游客体验吉灵-河东城市铁路线路上的数字化应用。图自越通社

城市和住房建设、社会技术基础设施发展加快，更好地满足人民和企业的需求。城市空间得到拓展，形成城市化区域和新的增长极。许多城市区、经济区、工业区、旅游服务区投资相对配套。供电、供水、排水、污水处理、固体废物处理、照明、公园绿地系统得到升级。

社会保障性住房、工人住房项目得到改善，城市改造得到推进，逐步改善人民生活条件。全国已实施超过68.7万套社会保障性住房；联手拆除临时、破旧房屋33.42万间。这些是特别的国策工程，是党的意志、民心的工程。

nha-o-xa-hoi-h84-h84.jpg
vna_potal_50_nam_thong_nhat_dat_nuoc_nhung_khu_do_thi_van_minh_hien_dai_tai_thanh_pho_ho_chi_minh__7919253.jpg
vna_potal_50_nam_thong_nhat_dat_nuoc_nhung_khu_do_thi_van_minh_hien_dai_tai_thanh_pho_ho_chi_minh__7919255.jpg
vna_potal_50_nam_thong_nhat_dat_nuoc_nhung_khu_do_thi_van_minh_hien_dai_tai_thanh_pho_ho_chi_minh__7919258.jpg
vna_potal_50_nam_thong_nhat_dat_nuoc_nhung_khu_do_thi_van_minh_hien_dai_tai_thanh_pho_ho_chi_minh__7919256.jpg
vna_potal_50_nam_thong_nhat_dat_nuoc_nhung_khu_do_thi_van_minh_hien_dai_tai_thanh_pho_ho_chi_minh__7919259.jpg
vna_potal_50_nam_thong_nhat_dat_nuoc_nhung_khu_do_thi_van_minh_hien_dai_tai_thanh_pho_ho_chi_minh__7919282.jpg
vna_potal_50_nam_thong_nhat_dat_nuoc_nhung_khu_do_thi_van_minh_hien_dai_tai_thanh_pho_ho_chi_minh__7919264.jpg
vna_potal_50_nam_thong_nhat_dat_nuoc_nhung_khu_do_thi_van_minh_hien_dai_tai_thanh_pho_ho_chi_minh__7919262.jpg
vna_potal_50_nam_thong_nhat_dat_nuoc_nhung_khu_do_thi_van_minh_hien_dai_tai_thanh_pho_ho_chi_minh__7919257.jpg

历经50年建设与发展，胡志明市已形成并持续发展多个现代文明的城市新区。图自越通社

2025-12-28-vn-tdyn-pt-kq-3-v05-b3-nha-h84ok-b3-nha-h84.jpg

能源领域发展强劲，电力系统规模跃居东南亚首位；国家能源安全得到保障，基本满足经济社会发展与人民生活需求。至2025年底，全系统电源总装机容量（不含进口电力容量）约8.76万兆瓦，较2024年增加近6400兆瓦。其中，可再生能源（风能、太阳能、生物质能等）发电装机约2.44万兆瓦，占比27.9%。

vna_potal_thuy_dien_ialy_cung_cap_5_ty_310_trieu_kwhnam_7729647-edited.jpg
vna_potal_no_luc_giai_toa_cong_suat_cac_du_an_dien_nang_luong_tai_tao_7027342.jpg
vna_potal_chuyen_doi_so_trong_quan_ly_van_hanh_he_thong_truyen_tai_dien_7060225.jpg
vna_potal_chuyen_doi_so_trong_quan_ly_van_hanh_he_thong_truyen_tai_dien_7060186.jpg
vna_potal_no_luc_giai_toa_cong_suat_cac_du_an_dien_nang_luong_tai_tao_7027343.jpg
vna_potal_chuyen_doi_so_trong_quan_ly_van_hanh_he_thong_truyen_tai_dien_7060202.jpg

电力输电系统运营管理中的数字化转型。图自越通社

vna_potal_ninh_thuan_huong_toi_la_trung_tam_nang_luong_tai_tao_cua_ca_nuoc_7929683.jpg
vna_potal_khanh_hoa_phan_dau_tro_thanh_-thu_phu-_nang_luong_tai_tao__8555667.jpg
tt_tongcongsuatnguondientaitao20230ngoc_ngoc.jpg

在数字时代，数字基础设施不仅是技术工具，更是决定国家竞争力的战略要素。近年来，数字基础设施和数字治理能力显著提升并获得国际认可。据联合国评估，越南在2024年电子政务发展指数中上升14位，在193个国家中排名第71位。

vna_potal_ha_noi_chinh_thuc_van_hanh_chinh_quyen_hai_cap_8124402.jpg
vna_potal_ha_noi_chinh_thuc_van_hanh_chinh_quyen_hai_cap_8124193.jpg
vna_potal_ha_noi_chinh_thuc_van_hanh_chinh_quyen_hai_cap_8124200.jpg
vna_potal_tong_bi_thu_kiem_tra_hoat_dong_cua_chinh_quyen_dia_phuong_hai_cap_tai_phuong_tay_ho_8125741.jpg
vna_potal__tong_bi_thu_kiem_tra_hoat_dong_cua_chinh_quyen_dia_phuong_hai_cap_tai_phuong_tay_ho_ha_noi_8125681.jpg
vna_potal_ha_noi_chinh_thuc_van_hanh_chinh_quyen_hai_cap_8124308.jpeg

越共中央总书记苏林在河内市西湖坊检查两级地方政府运行情况。图自越通社

在电信方面，越南互联网速度迅速提升，位居地区领先国家行列，国际评价进入前10-15名；4G覆盖率超过99.8%，5G覆盖超过91%人口，100%乡、坊拥有光纤宽带基础设施，光纤入户覆盖率达87.6%；智能手机用户比例估计超过85%。

创新能力和创业生态系统的构建已成为提升国家战略竞争力的重要支撑。越南的全球创新指数排名第44位，同时被认定为过去十年间全球创新指数排名提升最具活力的9个中等收入国家之一。

vna_potal_le_huong_ung_ngay_hoi_doi_moi_sang_tao_quoc_gia_2025_8309142.jpg
vna_potal_le_huong_ung_ngay_hoi_doi_moi_sang_tao_quoc_gia_2025_8309146.jpg

越共中央总书记苏林、政府总理范明政与各位代表出席2025年越南创新日启动仪式暨2025年越南国际创新展览会开幕式。图自越通社

科技创新突破。视频来源：越通社

得益于数字化转型，行政手续和公共服务更加便捷透明。纸质材料减少、跑腿减少、等待时间减少。

anh (2)

至2025年，全程在线办理的公共服务事项中，全程在线办理的文件比例达到近78%；有在线文件生成的公共服务比例达到近84%。

!

这些数字表明，手续办理正从“排队-等待”模式向数字环境强劲迁移。越南已从“数字化”迈向“基于数据的运行”，数字基础设施成为提升治理效能、降低人民和企业成本的基础。

2021-2025年任期内，一系列大型、现代化、配套的交通、能源、物流、城市、医疗、教育和数字基础设施项目已经或正在完成，产生强大辐射效应，提升土地价值，增强竞争力和吸引投资，逐步使越南成为地区与世界的重要连接点。

2026年1月20日开幕当天，苏林总书记在作越共第十三届中央委员会向越共十四大提交的各项文件的报告时，继续强调对实现国家下一阶段发展目标具有决定性意义的三大战略突破。其中，同步、现代化的基础设施突破，与完善体制和发展高质量人力资源并列为重点。

dhd-vankien-3-dotpha-h84.jpg

一个值得注意的是，报告在交通、能源、城市基础设施之外，还重点强调了数字基础设施和数据基础设施——数字经济与现代治理的基石：“优先发展战略性交通基础设施、能源基础设施、城市基础设施、电信基础设施，特别是数字基础设施、数据基础设施”。与此同时，基础设施发展必须与适应气候变化、加强区域互联相结合。

苏林总书记指出：“按照国家总体规划拓展发展空间，确保区域联动、地方联动，连接地区与全球”。联动正是降低物流成本、提高投资效益、拓展市场、创造就业并将发展机遇辐射到各个地区的方式。

vna_potal_ha_noi_xanh_hoa_nhung_tuyen_duong_giao_thong_6272239.jpeg
vna_potal_ha_noi_xanh_hoa_nhung_tuyen_duong_giao_thong_6272218.jpeg
vna_potal_ha_noi_xanh_hoa_nhung_tuyen_duong_giao_thong_6272255.jpeg

河内加强交通线路“绿色化”建设。图自越通社

报告明确需要集中“强力、快速、彻底地”实施三大战略突破，并强调其有机关系：“体制开辟道路；人力资源决定速度与质量；基础设施创造空间与动力。如果同步实施，我们将创造出新的‘势头’和新的‘势能’；如果半途而废，我们将自己丧失机遇”。

越南正站在历史节点上，准备迈入奋发图强的纪元。体制正逐渐成为“突破中的突破”，年轻的人力资源正渴望奉献，国家数字基础设施正强劲突破。一切正等待着在呈递越共十四大的文件中已确定的突破性决策形成共振，汇聚成推动国家走向繁荣幸福的强大合力。（完）

tp-ho-chi-minh-1-1200x709.webp
胡志明市交通基础设施发展。图自越通社

报道/越南画报 越通社

