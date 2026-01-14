基础设施突破——推动强劲增长的重要动力

交通基础设施突破——经济发展的“血脉”



党一贯明确，基础设施，尤其是交通基础设施是经济发展的“血脉”，在拓展发展空间、加强区域联动方面发挥关键作用。这一理念在本届任期内得到有力制度化，基础设施建设被确立为越共十三大提出的三大战略突破之一。



越共十三大决议提出，建设同步、现代的基础设施体系，重点推进具有国家级规模和高度辐射带动作用的重点项目，特别是基本建成从高平到金瓯的北南东线高速公路。2021—2025年期间，党、国会和政府在公路、航空、铁路、海运和内河航道五大领域为交通基础设施投入了大量资源。

由此，国家基础设施面貌发生明显变化，为实现经济社会发展目标作出重要贡献。一批具有国家和区域影响力的大型工程相继推进和实施，如隆城国际机场、新山一和内排机场重点航站楼、沥县和盖梅—施威国际门户港口，以及河内和胡志明市的城市轨道交通项目。尤其是，截至2025年底，全国已建成、投入运营和实现技术通车的高速公路里程达3345公里，超额完成3000公里目标，基本完成越共十三大决议确定的北南高速公路全线建设。



基础设施，尤其是交通基础设施是经济发展的“血脉” 。图/越通社



仅在2025年，就有数百个重要基础设施项目开工或竣工，为区域和跨区域发展注入动力，推动投资、贸易、旅游和物流发展。交通基础设施逐步成为经济增长的重要支撑，有助于降低物流成本、提升竞争力并改善民生。



在短时间内完成如此庞大的基础设施建设任务面临巨大挑战，尤其是在体制机制、征地拆迁和建筑材料供应等方面仍存在瓶颈。为此，国会和政府及时出台多项特殊机制和政策，从投资准备到施工组织，允许多项工作并行推进，加大向地方放权力度，缩短实施流程。 建设部长陈鸿明

与此同时，政府总理成立了国家级重点交通工程和项目指导委员会，直接指导、检查和督促工程进度，及时解决困难问题。完成3000公里高速公路建设的竞赛活动，有力激发了整个体系的积极性和动力。



外资企业（FDI）在离心混凝土电杆生产车间进行生产作业。图/越通社



越共十四大文件草案评估认为，基础设施发展战略突破已显著改变国家面貌，拓展新的发展空间，提升互联互通和对外融合能力。



取得的成果进一步凸显基础设施投资在刺激需求、创造就业和促进增长方面的引领作用。建筑业对GDP的贡献稳定在约17%，物流成本显著下降，为工业、服务业和区域经济协同发展奠定重要基础。这不仅是发展成就，更是新时代国家政治决心、担当精神和发展抱负的生动体现。



优先配置资源，避免分散投资



实践表明，必须优先将资源投向具有高度联通性和辐射效应的国家重点项目，避免投资分散。同时，持续完善体制机制，推进分级放权并强化问责，提高领导干部特别是主要负责人的责任意识，弘扬“敢想、敢做、敢担当”的精神。



根据落实越共十四大决议的行动计划草案，发展同步、现代的基础设施仍是三大战略突破之一，重点包括高速公路主轴、国际门户港口、大型机场、北南高速铁路、城市铁路以及国际互联通道。



实践充分表明，只要体制机制得到疏通、资源配置方向正确、组织实施坚决有力，大型交通基础设施项目将继续成为推动经济强劲增长的重要引擎，为实现国家快速、可持续发展的愿景、迎接越南共产党第十四次全国代表大会的成功召开作出积极贡献。