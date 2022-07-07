基于“工业4.0”的智能养蜂采蜜

越南农业学院下属热带蜜蜂与养蜂研究中心是越南成功应用工业4.0技术养蜂采蜜模式的首个单位，将先进养蜂技术传授给养蜂者，提升蜂蜜生产的经济效益。

目前，越南蜂蜜出口量居世界第6位，其中对美蜂蜜出口排名第一。越南养蜂业潜力巨大，前景看好。2006年成立的热带蜜蜂与养蜂研究中心是将先进养蜂技术传授给养蜂者的顶尖单位，也是内外两销优质蜂蜜的生产商。

龙眼开花季来到该中心，我们仿佛回到了大自然。龙眼园里的一排排蜂箱上，蜜蜂飞来飞去，一片繁忙景象。

该研究中心是越南蜜蜂研究和培训相结合的领先单位，按照越南良好农业规范（VietGAP），应用高科技养蜂，以提高蜂蜜产量和质量，增强竞争力。4.0技术养蜂模式使产品透明化，可以追溯产品来源，如蜂种、花源、添加饲料和蜂病防治药等。





此外，该中心也是越南实行蜂王人工授精的先行者，为养蜂者提供了数百只繁殖蜂王和数千个蜂群。这一成功使越南养蜂业在世界享有盛誉。中心接待了来自美国、韩国、日本、白俄罗斯等的实习生、学者、养蜂者前来观摩学习。

中心紧跟国际养蜂趋势、应用先进技术将单箱改为套箱养殖，并向广大养蜂者推广。中心经理范红泰副教授博士介绍，套箱养蜂可以利用大自然的辽阔空间，蜜源纯净，产量比单箱高5倍。

中心已成功培育本土蜂种群100个，输入蜂种群200个。每年，为3000 多名养蜂者培训国际最先进养蜂技术。

在 2020-2022 两年，中心资助山罗和义安两省建设7个 VietGAP 标准套箱输入蜂种养殖基地，规模为 715 个蜂群，总经费为 35 亿盾。