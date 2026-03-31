在数字时代 保护与传播越南文化

在每个国家的发展进程中，文化始终是社会的精神基础。文化滋养和引导人们树立价值观，同时有助于塑造人们的品格。凭借坚实的文化基础，社会不仅能够实现经济发展，还能保持自身的文化特色、道德规范以及长期的稳定。

充分认识到这一点，越南党和国家已颁布关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议，其中强调建设先进且富有民族特色的文化，使其成为社会坚实的精神基础的任务。2026年是该决议实施的开局之年，同时还推进2025-2035年国家文化发展目标计划及其他多项重要战略和方案落实。这被视为一个重要的起点，旨在发挥文化作为民族内生动力的重要作用，夯实社会的精神基础。

数字时代的文化传承挑战

随着全球化的不断深入与科技的迅猛发展，当前社会的文化基础面临机遇与挑战并存。不同文化之间的交流有助于人们拓展认知边界、接受新的价值观；然而，若在吸收过程中缺乏甄别与选择能力，传统价值观很容易被逐渐淡化。

抖音（TikTok）、脸书（Facebook）和照片墙（Instagram）等社交媒体平台的发展，也对青年一代的生活方式产生了深刻影响。不少人追逐“快速成名”的潮流，过渡强调物质与外在形式，而有时忽视了精神价值和行为规范。然而，如果得到积极引导，技术完全可以成为传播优良文化价值的有效工具。许多年轻人正通过社交媒体推广越南奥黛、传统美食，或向国际友人介绍名胜古迹与自然景观，如下龙湾等世界遗产。这些优美的画面和生动的内容，有助于向世界各地的朋友传播越南的国家形象与人民风貌。

文化保护与经济发展两手抓

当今，文化保护已不再局限于保留传统价值，而日益与经济发展紧密结合。许多一度面临消失风险的传统手工艺村正在逐步复兴。例如，钵场陶瓷村曾因手工陶瓷产品需要与工业制品竞争而面临诸多困难。然而，通过开展各项手工艺村保护与发展项目，加大宣传推广力度，结合体验式旅游，当地制陶业逐步恢复生机和活力。许多家庭开设了生产厂家和产品展示店，同时组织游客参与陶艺制作体验等。这有助于传承传统手工技艺，创造就业机会，提高当地居民的收入水平。

同样，在万福丝绸村，手工艺村旅游的发展和产品品牌的建设已推动传统丝织业振兴。来到这里，游客不仅可以选购丝绸产品，还能够深入了解历史悠久的手工丝织工艺流程。 万福丝绸村目前有近800 户从事该行业，占当地居民总数的近60%。图自越通社

此外，东湖画村也正通过开设展示空间，为游客与学生举行版画印制体验活动等方式，努力保护这一独具特色的民间艺术形式。文化保护与经济发展相结合模式，有助于使传统价值在现代社会中得以持续传承与广泛传播。

越南文化通过现代艺术传播世界各地

越南文化不仅在传统手工艺村或文化遗产中得以传承，也正被年轻一代和艺术家融入现代艺术创作之中，并传播到世界各地。一个典型例子是，越南歌手德福在2025国际视界音乐大赛（Intervision 2025）中凭借作品《扶董天王》荣获了冠军。这一作品中现代音乐与民族史诗元素的融合，有效向国际社会展示了越南的历史传统、团结精神以及不断奋进的渴望。

谈及歌手德福的成功时，越南文化体育与旅游部副部长谢光东强调：“德福的胜利是越南音乐界的共同骄傲。这不仅是艺术家个人的成果，也体现了文化体育与旅游部在选拔、培养和支持青年音乐人才走向国际方面所做的充分准备。今后，文化体育与旅游部将继续为更多越南艺术家在世界大型舞台上绽放光彩创造便利条。

在新阶段发挥文化力量

文化不仅承载和保存着民族的身份认同与历史记忆，还激发推动人们战胜困难、面向未来的内生动力。当文化得到尊重与滋养，社会将更加和谐发展，人们也会更加富有仁爱之心与责任意识。

第80-NQ/TW号决议的出台，继续彰显在新阶段构建和弘扬社会精神基础的重要性。该决议不仅为发展指明方向，也突出了保护和传播民族文化价值的责任与使命。

近年来，越南关于文化、遗产、艺术和教育的政策与法律体系不断完善。大量物质与非物质文化遗产得到有效保护、弘扬并广泛传播。学校教育和社会生活中对传统、历史、道德以及民族认同的培育也日益受到重视。“文明家庭”、“文化村”等基层文化建设活动得到深入推进。与此同时，越南也主动融入全球文化一体化进程，在吸收人类文明的优秀成果的同时，坚持保护和弘扬民族特色。

此外，对艺术创作、文化产业、媒体传播与数字化转型的投入，正不断推动越南价值的传播，进一步增强国家文化的软实力与文化自信。（完）