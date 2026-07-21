文化
在数字时代中守护宗教价值（第三篇）
随着数字化转型不断深入，信仰和宗教活动也加快迈入数字时代。线上讲经、网络教义课程日益普及，经典文献、宗教仪式和宗教文化空间相继实现数字化保存，科技不断拓展宗教价值传播与保护的新路径。然而，数字化带来便利的同时，如何维护宗教神圣性、保护文化特色以及保障数字环境下的宗教信仰自由，也成为亟待回应的新课题。
当神圣空间“搬”进数字世界
一场佛教讲经，能吸引数万名网友在线聆听；偏远地区的新教信徒，也能通过智能手机参加《圣经》学习课程。曾经必须依托寺庙、教堂等实体场所才能开展的宗教活动，如今正一步步延伸至网络空间。
胡志明国家政治学院讲师杜香回顾道，2016年《信仰宗教法》颁布之初，越南的宗教活动主要还停留在“网络上的宗教”阶段——互联网只是发布通知、传播信息、告知礼拜时间的辅助渠道。
转折点出现在新冠疫情。疫情成为宗教数字化的强力催化剂，推动宗教活动迅速从“网络上的宗教”升级为“在线宗教”，并进而迈入全面数字化转型的新阶段。
这一变化不仅是传播工具的迭代，更深刻重塑了信仰实践的方式。过去，宗教活动离不开固定的场所、特定的时间和信众面对面的共聚；如今，越来越多的宗教仪式借助数字平台灵活展开，突破了时空束缚。
越南福音教会（北方）会长阮友莫牧师表示，数字技术使牧养工作和信徒关怀得以持续进行，尤其在疫情期间作用尤为显著。借助直播、在线课程和社交媒体，教会能更快捷、更广泛、更便利地与信众保持联系。
他说：“许多身处偏远地区、年事已高或身体欠佳的信徒，依然能参加礼拜、祷告和《圣经》学习。但科技始终只是辅助工具，真正重要的，仍然是真诚的信仰生活，以及人与人之间那份紧密的联结。”
科技成为宗教遗产的“数字记忆”
数字化不仅改变了宗教实践方式，也为宗教文化遗产保护带来新的契机。
联合国教科文组织（UNESCO）驻越南首席代表乔纳森·华莱士·贝克（Jonathan Wallace Baker）指出，数字技术正逐渐成为记录、保存和传播与社区精神生活相关的文化表现形式、知识体系及传统的重要手段。
视频资料和数字档案等方式获得长期保存。
在他看来，数字化不仅有助于留存文化价值，也拓宽了青年群体、研究人员以及资源获取条件有限地区民众接触文化知识的渠道。
然而，他也提醒，数字化绝非最终目的。一项宗教仪式、一种信仰实践或一个文化空间，只有持续被社区践行、传承，并与当代生活相融合，才能真正保持生命力。
“非物质文化遗产是一种不断演变、不断适应时代发展的活态遗产。因此，数字档案必须持续更新，并确保社区在记录、保护、管理和利用全过程中真正发挥主体作用。”
乔纳森·华莱士·贝克还建议，应建立数字档案的持续监测和更新机制，“因为非物质文化遗产并非一成不变，而是在不断适应环境的过程中持续演变。唯有如此，数字资料才能如实反映遗产的‘活态’属性和发展轨迹，避免数字记录逐渐沦为脱离现实社区的陈旧版本。”
2026年《信仰与宗教法》的新突破
宗教活动在数字空间的迅猛发展，对国家治理提出了新的要求。
杜香指出，2016年《信仰宗教法》并未对互联网、社交媒体或数字平台上的宗教活动作出任何直接规定。目前相关管理主要依据《网络安全法》和互联网通用管理规则，而宗教数字化的实践却日新月异，法律规范明显滞后。
这一局面随着越南国会审议通过的，并于2027年1月1日生效的2026年《信仰宗教法》而迎来重大转折。
新法首次在宗教专门法律中正式确认网络空间宗教活动的法律地位，明确规定了国家机关、组织和个人参与数字宗教活动的责任，列明禁止行为，同时要求各宗教组织在章程中对网络空间宗教活动作出相应规范。
除规范网络宗教活动外，新法还提出建设全国信仰宗教数据库，推动宗教领域国家治理的数字化转型。
在AI时代中如何守护宗教神圣价值
数字空间带来便利的同时，也暗藏新的风险。
杜香提醒，当任何人都可以在社交媒体上解读宗教教义时，宗教权威便不再完全掌握在经正规培养的宗教人士手中。这可能导致教义被曲解、宗教活动被商业化，甚至有人借宗教之名行其他目的之实。
与此同时，网络空间也成为迷信活动、假借宗教名义组织以及歪曲、煽动性信息传播的重要载体，借助宗教信仰误导公众。
与此同时，网络空间也成为迷信、伪宗教组织以及歪曲事实、煽动分裂等有害信息的温床，一些人打着宗教信仰的幌子散布虚假信息，危害社会稳定。
越南佛教教会治事委员会副主席兼秘书长释德善表示，互联网、人工智能及数字平台的快速发展，正深刻改变宗教行为和信仰表达方式。
他举例说，部分国家已开始尝试用人工智能机器人讲解教义或回答宗教问题。这一实践也引出新的法律课题——有必要研究制定AI在宗教活动中应用的相关规范。
专家普遍认为，当前最大的挑战并非技术本身，而是如何科学地治理技术——在保障宗教信仰自由的同时，有效防范借宗教之名危害社会秩序和传统文化价值的行为。
让科技更好地服务于人文价值
乔纳森·华莱士·贝克指出，文化遗产数字化不仅是技术命题，更关乎人的发展、治理能力和文化责任。各国应构建安全、可持续的文化数据生态体系，保护社区的文化权利和知识产权，同时确保所有人都能平等获取和共享数字文化资源。
结合越南宗教实践，阮友莫牧师认为，数字时代最重要的，是以负责任、诚实和充满人文关怀的态度使用科技。
他说：“科技日新月异，但道德、爱心与仁慈这些价值，始终恒久不变。”
阮友莫表示，在数字时代，人们不仅生活在现实世界，也存在于网络空间。因此，他呼吁广大信徒以负责任、诚信和人文精神使用科技，传播善意，而非制造分裂与负面情绪。
对于信仰耶稣基督的人而言，“敬神爱人”不仅体现在参加宗教活动上，更应落实于家庭、教会、社区和社会生活之中——关爱他人、尊重法律，共同建设更加美好的国家。
他说：“当每个人都以善意和责任感去生活，数字社会也将成为一个积极、安全、充满希望的环境，惠及未来一代又一代人。”（完）