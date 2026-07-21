在数字时代中守护宗教价值（第三篇）

在数字化转型席卷社会各领域的今天，信仰与宗教活动也悄然融入这股浪潮。线上讲经、网络教义课程日益普及，宗教经典、宗教仪式以及宗教文化空间不断实现数字化保存，科技正为宗教价值的保护与传播开辟新的路径。然而，机遇往往伴随挑战——如何在数字空间中维护宗教的神圣性、守护文化底色，同时保障宗教信仰自由，正成为前所未有的时代课题。

随着数字化转型不断深入，信仰和宗教活动也加快迈入数字时代。线上讲经、网络教义课程日益普及，经典文献、宗教仪式和宗教文化空间相继实现数字化保存，科技不断拓展宗教价值传播与保护的新路径。然而，数字化带来便利的同时，如何维护宗教神圣性、保护文化特色以及保障数字环境下的宗教信仰自由，也成为亟待回应的新课题。



当神圣空间“搬”进数字世界

民众通过手机观看线上祈安法会直播。图自越通社

一场佛教讲经，能吸引数万名网友在线聆听；偏远地区的新教信徒，也能通过智能手机参加《圣经》学习课程。曾经必须依托寺庙、教堂等实体场所才能开展的宗教活动，如今正一步步延伸至网络空间。

胡志明国家政治学院讲师杜香回顾道，2016年《信仰宗教法》颁布之初，越南的宗教活动主要还停留在“网络上的宗教”阶段——互联网只是发布通知、传播信息、告知礼拜时间的辅助渠道。

越南胡志明国家政治学院专家杜香





转折点出现在新冠疫情。疫情成为宗教数字化的强力催化剂，推动宗教活动迅速从“网络上的宗教”升级为“在线宗教”，并进而迈入全面数字化转型的新阶段。

这一变化不仅是传播工具的迭代，更深刻重塑了信仰实践的方式。过去，宗教活动离不开固定的场所、特定的时间和信众面对面的共聚；如今，越来越多的宗教仪式借助数字平台灵活展开，突破了时空束缚。

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越南祖国阵线中央委员会委员、越南福音教会（北方）会长阮友莫牧师



越南福音教会（北方）会长阮友莫牧师表示，数字技术使牧养工作和信徒关怀得以持续进行，尤其在疫情期间作用尤为显著。借助直播、在线课程和社交媒体，教会能更快捷、更广泛、更便利地与信众保持联系。

他说：“许多身处偏远地区、年事已高或身体欠佳的信徒，依然能参加礼拜、祷告和《圣经》学习。但科技始终只是辅助工具，真正重要的，仍然是真诚的信仰生活，以及人与人之间那份紧密的联结。”

科技成为宗教遗产的“数字记忆”



永严寺保存着3050块涉及多个领域的珍贵木版。2012年，永严寺木版被联合国教科文组织（UNESCO）认定为亚太地区文献遗产。图自越通社



数字化不仅改变了宗教实践方式，也为宗教文化遗产保护带来新的契机。

联合国教科文组织（UNESCO）驻越南首席代表乔纳森·华莱士·贝克（Jonathan Wallace Baker）指出，数字技术正逐渐成为记录、保存和传播与社区精神生活相关的文化表现形式、知识体系及传统的重要手段。

那些过去主要靠口耳相传或代际实践延续的文化遗产，如今可通过数字数据库、音

视频资料和数字档案等方式获得长期保存。

在他看来，数字化不仅有助于留存文化价值，也拓宽了青年群体、研究人员以及资源获取条件有限地区民众接触文化知识的渠道。

然而，他也提醒，数字化绝非最终目的。一项宗教仪式、一种信仰实践或一个文化空间，只有持续被社区践行、传承，并与当代生活相融合，才能真正保持生命力。



​ “非物质文化遗产是一种不断演变、不断适应时代发展的活态遗产。因此，数字档案必须持续更新，并确保社区在记录、保护、管理和利用全过程中真正发挥主体作用。” ​ 联合国教科文组织（UNESCO）驻越南首席代表乔纳森·华莱士·贝克





汉字和喃字木刻版画仍保存完好。图片来源越通社





乔纳森·华莱士·贝克还建议，应建立数字档案的持续监测和更新机制，“因为非物质文化遗产并非一成不变，而是在不断适应环境的过程中持续演变。唯有如此，数字资料才能如实反映遗产的‘活态’属性和发展轨迹，避免数字记录逐渐沦为脱离现实社区的陈旧版本。”



2026年《信仰与宗教法》的新突破

宗教活动在数字空间的迅猛发展，对国家治理提出了新的要求。

杜香指出，2016年《信仰宗教法》并未对互联网、社交媒体或数字平台上的宗教活动作出任何直接规定。目前相关管理主要依据《网络安全法》和互联网通用管理规则，而宗教数字化的实践却日新月异，法律规范明显滞后。

这一局面随着越南国会审议通过的，并于2027年1月1日生效的2026年《信仰宗教法》而迎来重大转折。





新法首次在宗教专门法律中正式确认网络空间宗教活动的法律地位，明确规定了国家机关、组织和个人参与数字宗教活动的责任，列明禁止行为，同时要求各宗教组织在章程中对网络空间宗教活动作出相应规范。

除规范网络宗教活动外，新法还提出建设全国信仰宗教数据库，推动宗教领域国家治理的数字化转型。

在AI时代中如何守护宗教神圣价值



数字空间带来便利的同时，也暗藏新的风险。

杜香提醒，当任何人都可以在社交媒体上解读宗教教义时，宗教权威便不再完全掌握在经正规培养的宗教人士手中。这可能导致教义被曲解、宗教活动被商业化，甚至有人借宗教之名行其他目的之实。

与此同时，网络空间也成为迷信活动、假借宗教名义组织以及歪曲、煽动性信息传播的重要载体，借助宗教信仰误导公众。



奠边省国会代表释德善上座 图自越通社



与此同时，网络空间也成为迷信、伪宗教组织以及歪曲事实、煽动分裂等有害信息的温床，一些人打着宗教信仰的幌子散布虚假信息，危害社会稳定。

越南佛教教会治事委员会副主席兼秘书长释德善表示，互联网、人工智能及数字平台的快速发展，正深刻改变宗教行为和信仰表达方式。

他举例说，部分国家已开始尝试用人工智能机器人讲解教义或回答宗教问题。这一实践也引出新的法律课题——有必要研究制定AI在宗教活动中应用的相关规范。



专家普遍认为，当前最大的挑战并非技术本身，而是如何科学地治理技术——在保障宗教信仰自由的同时，有效防范借宗教之名危害社会秩序和传统文化价值的行为。



让科技更好地服务于人文价值

乔纳森·华莱士·贝克指出，文化遗产数字化不仅是技术命题，更关乎人的发展、治理能力和文化责任。各国应构建安全、可持续的文化数据生态体系，保护社区的文化权利和知识产权，同时确保所有人都能平等获取和共享数字文化资源。

结合越南宗教实践，阮友莫牧师认为，数字时代最重要的，是以负责任、诚实和充满人文关怀的态度使用科技。

他说：“科技日新月异，但道德、爱心与仁慈这些价值，始终恒久不变。”

高平省那卡村的赫蒙族同胞在新教小组活动点聚会期间更新了关于当地安全秩序情况的信息。图自越通社

阮友莫表示，在数字时代，人们不仅生活在现实世界，也存在于网络空间。因此，他呼吁广大信徒以负责任、诚信和人文精神使用科技，传播善意，而非制造分裂与负面情绪。

对于信仰耶稣基督的人而言，“敬神爱人”不仅体现在参加宗教活动上，更应落实于家庭、教会、社区和社会生活之中——关爱他人、尊重法律，共同建设更加美好的国家。

他说：“当每个人都以善意和责任感去生活，数字社会也将成为一个积极、安全、充满希望的环境，惠及未来一代又一代人。”（完）